Мы должны быть готовы адекватно ответить на встающие перед нами риски и вызовы - Вольфович

Источник материала: ОНТ

Предстоящее учение «Союзная решимость» - каковы задачи этих маневров. И готовы ли белорусские и российские военные, если понадобится, мощно ответить тем, кто накаляет обстановку в нашем регионе? На эти вопросы в эфире программы «Контуры» в эфире ОНТ ответил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси: «Мы должны быть готовы адекватно ответить на встающие перед нами риски и вызовы. Я еще не говорю об угрозах, не хотелось бы переходить к этому термину. Невольно вспоминается древнеримская поговорка: «Хочешь мира – готовься к войне». Сегодняшние стратегические мероприятия, такие как внезапная проверка сил реагирования Союзного государства, которые проходят на территории Беларуси, это тоже одно из мероприятий подготовки для защиты нашего государства. Учения имеют исключительно оборонительный характер, в отличие от тех учений, которые проходят на территории сопредельных государств».

При этом Вольфович отметил, что причиной проведения учений именно в зимний период, вопреки обычной практике, стала необходимость выяснения реальной картины боевой готовности войск Союзного государства.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси: «Время выбрано, конечно, наиболее сложное. Зимой всегда сложнее проводить маневры, учения, это накладывает определенный отпечаток. Плановые учения – это замечательно, но, когда идет внезапная проверка сил и средств – более реальна видна картина и готовность войск к выполнению своих задач. Очень крупные маневры проходят с отработкой вопросов переброски группировок на большие расстояния, созданием группировок на операционных направлениях и выполнением задач по отражению агрессии. Если раньше мы не рассматривали южное направление как угрозу безопасности страны, то сегодня мы, исходя из оценки военно-политической и стратегической обстановки, вынуждены рассматривать в том числе и это направление. Прежде всего – для защиты южных границ Союзного государства».

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