В Беларусь прибывают союзники. Какова тактика маневров учения «Союзная решимость»?

Источник материала: ОНТ

Учение – это тоже элемент большой игры. Демонстрация силы и сплоченности Минска и Москвы необходима. А сейчас – особенно. Чтобы в том же НАТО понимали и учитывали: нам есть, чем ответить, и что попытка нападения или провокации будет иметь последствия.

И цену очень высокую. Если что, мы сможем сначала остановить, а затем и вышвырнуть агрессоров обратно – далеко на запад. Это кратко, но доходчиво о смысле и мотивах учения. Ведь с той стороны границы звучат совсем прозрачные и не замаскированные угрозы.





Боятся ли западные игроки союзных войск? Безусловно! Иначе не было бы со стороны НАТО стольких попыток прощупать «Союзную решимость». Примеру западных кураторов последовали и «сине-желтые», отправив беспилотник шпионить над брестским полигоном, где проходит учение. Додуматься до такого мог только «хворий на голову». Естественно, «літак долітався», и его посадили наши специалисты. Хочется верить, что в Киеве прочитали инструкцию к американским «джавелинам», а то поубивают друг друга ненароком, готовя очередную провокацию. А они возможны.

Александр Маркевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Надо дровишек в огонь подбросить для того, чтобы показать, что мы жертва, для того, чтобы впоследствии иметь какие-то дивиденды, и не только политические, но в том числе, и экономические. И в перспективе показать, что Украина является жертвой, и она требует защиты и со стороны стран НАТО, и со стороны США, всего западного сообщества. Это явная игра на обострение идет».

Североатлантический альянс и Украина (что на подпевках) из кожи вон лезут, дабы спровоцировать союзные войска. И у этих «беспилотных», бесплодных и бесполезных действий со стороны западников на самом деле тоже есть выгода.

Александр Алесин, военный эксперт: «Вот это вот нагнетание психоза очень выгодно США и их союзникам, потому что в случае, если Россия не нападет, они скажут, что это благодаря нашей тревоге, благодаря нашим санкциям, мы заставили Россию отказаться от этих намерений. В случае, если их провокация удастся, и Россия будет вынуждена принять силовые меры, они обвинят Россию в агрессии, примут экономические меры».

Если США обвиняют какую-либо страну в политическом кризисе, значит американцы вот-вот столкнутся с кризисом финансовым. И чтобы залатать дыры в собственной экономике, Штаты развязывают вооруженные конфликты в других странах. А что, все свои финансовые обязательства можно списать на форс-мажор, продать и «нашим», и «вашим» оружие, толкнуть речь о демократии и сбежать, попутно роняя людей с самолетов. И сейчас объединенный Запад семимильными шагами движется к кризису, взяв за глотку Украину. Но бросить ее под союзные танки никак не получается.

Сергей Михеев, политолог (Россия): «У меня такое впечатление, что уже даже сами украинские власти уже испугались... Но американцы уже запустили машину, и такое впечатление, что они говорят им «Нет, вы должны это сделать... Вот вам еще боеприпасы, вот вам еще оружие, вы должны уже это сделать. Поэтому давайте, будьте добры, начинайте войну. Поэтому давайте, мы хотим крови, мы любим кровь».

Можно долго рассказывать, что будет с теми, кто позарится на нашу независимость. Но у Александра Лукашенко получилось обозначить коротко и ясно.

Сейчас идет боевое слаживание Вооруженных Сил Беларуси и России. Какие ещё уроки по защите Союзного государства необходимо усвоить – Президент обсудил с министром обороны России.

Сергей Шойгу, министр обороны России: «Что касается наших учений, то у нас впереди по этому году больше 20 мероприятий. Если на этих учениях, мы с востока перебрасывали войска сюда, к западным границам содружества, то учения Восток-2022 (они будут на востоке, и по вашему решению, Минобороны, Вооруженные Силы Беларуси будут участвовать в этих учениях, большая группировка), то им предстоит на 10 000 километров перебраться туда».

И в сторону Запада летят пока что предупреждения – мы готовы к любому развитию событий и защитим наши рубежи во что бы то ни стало. Военные сейчас обучаются владению новейшим оружием. Только этот факт должен привести в чувства любого оппонента. Да, учение «Союзная решимость» строго про оборону. Но стоит ли объяснять, что, держа ответ за военное вторжение, агрессор не найдет себе места на всем земном шаре? В сценарии четко прописан каждый шаг, и пусть это всё лучше останется на бумаге.

Министры обороны Беларуси и России лично проинспектировали один из эпизодов учения – вторжение незаконных вооруженных формирований. Боевики блокируют погранзаставы и захватывают город. Перед союзниками задача – вернуть контроль территорий и уничтожить противника, не дав ему уйти.

Вадим Денисенко, командующий Силами специальных операций Беларуси: «Мы готовы ко всему, и взаимодействие с Россией, Силы специальных операций и десантные войска России, ни для кого не секрет проводим до десяти учений, потому что наши командиры приучены к данной тематике».

Разведывательно-огневые комплексы, авиация, воздушный десант – да, выглядит эффектно! И если Киев так крепко хотел понаблюдать за ходом учения, нужно было все-то дождаться нашего выпуска новостей, а не посылать невесть какую железяку на брестский полигон. Нам скрывать нечего – ни наших возможностей, ни намерений.

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