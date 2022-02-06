|
В Беларусь прибывают союзники. Какова тактика маневров учения «Союзная решимость»?
Источник материала: ОНТ
Учение – это тоже элемент большой игры. Демонстрация силы и сплоченности Минска и Москвы необходима. А сейчас – особенно. Чтобы в том же НАТО понимали и учитывали: нам есть, чем ответить, и что попытка нападения или провокации будет иметь последствия.
И цену очень высокую. Если что, мы сможем сначала остановить, а затем и вышвырнуть агрессоров обратно – далеко на запад. Это кратко, но доходчиво о смысле и мотивах учения. Ведь с той стороны границы звучат совсем прозрачные и не замаскированные угрозы.
Боятся ли западные игроки союзных войск? Безусловно! Иначе не было бы со стороны НАТО стольких попыток прощупать «Союзную решимость». Примеру западных кураторов последовали и «сине-желтые», отправив беспилотник шпионить над брестским полигоном, где проходит учение. Додуматься до такого мог только «хворий на голову». Естественно, «літак долітався», и его посадили наши специалисты. Хочется верить, что в Киеве прочитали инструкцию к американским «джавелинам», а то поубивают друг друга ненароком, готовя очередную провокацию. А они возможны.
Североатлантический альянс и Украина (что на подпевках) из кожи вон лезут, дабы спровоцировать союзные войска. И у этих «беспилотных», бесплодных и бесполезных действий со стороны западников на самом деле тоже есть выгода.
Если США обвиняют какую-либо страну в политическом кризисе, значит американцы вот-вот столкнутся с кризисом финансовым. И чтобы залатать дыры в собственной экономике, Штаты развязывают вооруженные конфликты в других странах. А что, все свои финансовые обязательства можно списать на форс-мажор, продать и «нашим», и «вашим» оружие, толкнуть речь о демократии и сбежать, попутно роняя людей с самолетов. И сейчас объединенный Запад семимильными шагами движется к кризису, взяв за глотку Украину. Но бросить ее под союзные танки никак не получается.
Можно долго рассказывать, что будет с теми, кто позарится на нашу независимость. Но у Александра Лукашенко получилось обозначить коротко и ясно.
Сейчас идет боевое слаживание Вооруженных Сил Беларуси и России. Какие ещё уроки по защите Союзного государства необходимо усвоить – Президент обсудил с министром обороны России.
И в сторону Запада летят пока что предупреждения – мы готовы к любому развитию событий и защитим наши рубежи во что бы то ни стало. Военные сейчас обучаются владению новейшим оружием. Только этот факт должен привести в чувства любого оппонента. Да, учение «Союзная решимость» строго про оборону. Но стоит ли объяснять, что, держа ответ за военное вторжение, агрессор не найдет себе места на всем земном шаре? В сценарии четко прописан каждый шаг, и пусть это всё лучше останется на бумаге.
Министры обороны Беларуси и России лично проинспектировали один из эпизодов учения – вторжение незаконных вооруженных формирований. Боевики блокируют погранзаставы и захватывают город. Перед союзниками задача – вернуть контроль территорий и уничтожить противника, не дав ему уйти.
Разведывательно-огневые комплексы, авиация, воздушный десант – да, выглядит эффектно! И если Киев так крепко хотел понаблюдать за ходом учения, нужно было все-то дождаться нашего выпуска новостей, а не посылать невесть какую железяку на брестский полигон. Нам скрывать нечего – ни наших возможностей, ни намерений.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учение – это тоже элемент большой игры. Демонстрация силы и сплоченности Минска и Москвы необходима. А сейчас – особенно. Чтобы в том же НАТО понимали и учитывали:...
|
Архив (Разное)