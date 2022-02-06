Вольфович прокомментировал возможность военного конфликта между Россией и Украиной

Источник материала: ОНТ

В СМИ сейчас активно обсуждается тема возможности военного конфликта между Россией и Украиной. Насколько вероятен такой сценарий и что может стать толчком к подобному развитию событий? На эти вопросы в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ ответил государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси: «То, что происходит на территории Польши и прибалтийских государств (это государства, входящие в блок НАТО) – нами отслеживается. Там милитаризация уже давно идет полным ходом. Объясняется это тем, что со стороны Беларуси идет угроза. Последние факты – это миграционная угроза, поэтому надо было выгнать бронетехнику, авиацию передислоцировать, беспилотные летательные средства курсировали вдоль границы, при этом нарушая государственную границу. Хотя наши погранвойска предотвращают все эти попытки и находятся в состоянии боеготовности, создаются различные поводы, чтобы спровоцировать ситуацию. Украинский вертолет, где наша сторона зафиксировала и предоставила материалы объективного контроля, не голословно. Ответа не последовало. Буквально на днях наши средства радиоэлектронной борьбы поставили помехи и принудительно посадили украинский беспилотник на территории брестского полигона. Был вызван украинский посол в МИД, ему была вручена очередная нота. Что это, если не провоцирование ситуации и нарушение государственной границы? Разведывательный беспилотник, с разведывательной аппаратурой, находился на территории чужого государства. Наши беспилотники не нарушают государственную границу! Да и не только они.

Но вы посмотрите, что сейчас происходит в Украине. Явно подталкивают, накаляют обстановку, постоянно говорят об агрессии Российской Федерации, уже с территории Беларуси. Якобы Россия собирается напасть на Украину, что, на мой взгляд, сегодня нецелесообразно и маловероятно. Различные фейки используют, слухи, подогревают эту обстановку. О чем это говорит? По моей информации, сегодня в министерстве обороны Украины присутствует около 5-6 советников стратегического уровня, военных советников. А на оперативном уровне – более 64 таких советников. Явно американские советники диктуют как жить, как строить свои вооруженные силы, чем заниматься и что делать».