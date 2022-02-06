Сколько стоит суверенитет? Рассмотрели на примере стран, которые его потеряли

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко умеет не только отвечать, но и задавать вопросы. Знаковым стало обращение Президента на Послании неделю назад. Тогда же Глава государства поставил перед белорусами три концептуальных вопроса.





И один из них – сколько стоит суверенитет? Понятно, что для народа, для страны возможность самостоятельно определять свое будущее, выбирать путь развития – это самое ценное и самое дорогое. Но это в целом.

Но общество – это мы с вами и каждый из нас. Насколько независимость дорога нам индивидуально? Насколько глубоко это чувство – быть белорусом – укоренилось в нашем сердце?

Для кого-то это как кислород – без свободы нет жизни, и он будет готов поставить все на карту и до последнего отстаивать суверенитет своей страны. По примеру наших дедов-партизан.

А кому-то ценнее личный комфорт – с кофе, французским круассаном и польским импортным сыром на столе. Лиши его этой малости – и он начнет кричать «долой правительство!».

Ведь именно эту культуру потребления (к которой, чего уж там, мы привыкли) нам среди прочего рекламировали, и именно ее превозносили как главную цель личного и общественного развития: главное, чтобы было сытно и вкусно, остальное – мелочи.

И вот от этой пропорции: сколько первых и сколько вторых – сегодня, по сути, зависит, насколько мы сегодня взрослая, зрелая и патриотичная нация, способная пройти через испытания. И есть ли у нас будущее – собственное, суверенное. Думаю, именно в этом вся соль президентского запроса!

Впрочем, у потери суверенитета – полной или частичной – также есть цена. И ее можно подсчитать.

Сколько стоит суверенитет? Есть ли здесь какая-либо методика подсчета?

Знаете, если подойти сугубо экономически, то начать надо с того, что любая стоимость – это затраты.

То есть, сколько мы потратили, чтобы: либо что-то купить, либо что-то произвести. Как подсчитать затраты на суверенитет? Опять же, очень условно и совсем уж по-простому – вот произвели мы страну. Республику Беларусь. Давайте подсчитаем, сколько, начиная с 1991-го года, мы потратили, то есть вложили, чтобы с того времени построить страну до нынешнего уровня. Сколько?

Сколько стоит Беларусь – не скажет никто в цифрах. Как и то, сколько стоит, например, Франция, Россия или Япония. Оценивать суверенитет в деньгах вряд ли получится. Получается, суверенитет бесценен? Да. Получается, что так.

Но для тех, кто все-таки привык измерять все в цифрах, а нынешнее «технологичное» поколение так и думает – попробуем. Знаете, чтобы понять, сколько лично для тебя «это» стоит, надо вот «это» потерять. Мы так и сделали. Так и посчитали. Конечно, на примере других стран.

Югославия, 1999-й год. И операция НАТО, получившая циничное название «Милосердный ангел». С бомбардировкой Белграда. Здесь важная ремарка.

К 1999 году Югославия была фактически блоком двух стран: Сербии и Черногории. Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, а также Македония отделились раньше. Казалось бы, куда дальше? И вот что происходит в 1999-м. Резко находится повод – территория «Косово», и доблестные войска НАТО без всякой санкции ООН 78 дней щедро бомбят Югославию. Вот такой «Милосердный ангел».

А теперь цена всему этому: три тысячи людей погибли, пять тысяч ранены, еще тысяча пропала без вести (эти данные весьма условные). Уничтожена военно-промышленная инфраструктура Сербии, разрушено полторы тысячи населенных пунктов.

Ущерб оценен в сто миллиардов долларов. Конечно, весьма условно. Но, даже если взять эти цифры, сто миллиардов, то теперь внимание – современной Сербии и всему ее народу надо работать 8 лет, чтобы только заработать эту сумму. Прибавьте сюда потерянное население, беженцев и упущенную выгоду (то есть, то, что можно было заработать) за все эти годы. А еще потерянную территорию.

Другой пример. Ливия. И та самая арабская весна, которая осенью 2011-го закончилась убийством Муаммара Каддафи. И ведь там тоже не обошлось без авиации НАТО, бомбившей Триполи.

В той войне погибли как минимум 50 тысяч человек. А сама Ливия сейчас разорвана в клочья. Ее и страной назвать нельзя – так, лоскутное одеяло – есть отдельные территории, которые контролируют сразу два самопровозглашенных правительства, а еще повстанцы и «Исламское государство». И нет суверенитета.

В итоге: активы страны в 150 миллиардов долларов были заморожены, только по нефти Ливия потеряла еще более 50 миллиардов долларов. Доходов от нефти больше нет. У страны. У других они есть. Нет инфраструктуры, промышленности. Зато есть сотни тысяч беженцев.

И вот только это потери одномоментные. Сколько нужно денег, чтобы восстановиться? Боюсь, нулей не хватит.

История с Ираком, Сирией, Йеменом и Афганистаном – та же история. Вмешательство извне, внутренний кризис, столкновения, а то и гражданская война, растерзанная экономика. И каждая из этих стран где полностью, а где частично, но столкнулась с потерей суверенитета.

И если вы думаете, что это там, далеко от нас и нас вроде как не коснулось, то вот вам пример из соседнего дома.

Украина. 2014-й год. Евромайдан. Все помнят последствия? Что было за последние 8 лет – падение экономики, зарплат, инфляция, отток населения, примерно 15% людей уехали. Импорт и экспорт упали на 20% как минимум. Все это тоже потери и тоже измеряется в миллиардах. Не гривен, долларов. Но Украина восстановится. Заграница-то поможет. А вот чего уже точно не вернут – так это свои земли. Крым и юго-восток.

Но вот эта зима показала, насколько страна зависит от энергоресурсов. А ведь были свои, там в Донбассе. В какую сумму оценить ущерб от потери территории? Миллиарды, десятки миллиардов, если не сотни.

А чтобы было понятнее просто вспомните 90-е, когда развалился Советский Союз и разорвались все экономические связи. Вот это тоже самое.

А это – потерянные контракты, остановленные заводы и фабрики, безработица, искалеченные судьбы людей…

Поэтому и вывод прост: если есть суверенитет, терять его нельзя. Будет очень дорого и очень больно. Всем.

Ирак, Ливия, Сирия. Здесь можно долго продолжать – и эти страны объединяет то, что все они попали в список по принудительной демократизации.

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