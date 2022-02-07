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Редчайшую монету продадут сразу 4 тыс. коллекционеров

07.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Редчайшую монету продадут сразу 4 тыс. коллекционеров

Редчайшую британскую монету первой половины XX века номиналом в один пенс продадут сразу четырем тысячам коллекционеров. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Речь идет об уникальной монете с профилем короля Эдуарда VIII. Монету планировалось запустить в оборот в 1937 году, однако 11 декабря 1936 года Эдуард отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон. В итоге чеканка монет так и не началась, а пенни с профилем отрекшегося короля стал одной из самых редких монет – на сегодняшний день насчитывается всего 50 экземпляров.

Одну из таких монет готовится продать сайт Showpiece.com. Лот, стоимостью в 200 тыс. фунтов стерлингов, разделят на 4 тыс. акций, каждая из которых будет стоить порядка 50 фунтов стерлингов. При этом сама монета не будет принадлежать какому-то конкретному человеку, поскольку один коллекционер не сможет обладать более чем 10% акций.

Напомним, еще одну монету, не вышедшую в оборот из-за отречения Эдуарда VIII, в январе 2020 года продали анонимному коллекционеру. Золотой соверен оценили в 1 млн фунтов стерлингов.

Фото: royalmint.com

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Редчайшую британскую монету первой половины XX века номиналом в один пенс продадут сразу четырем тысячам коллекционеров. Об этом сообщает издание Daily Mail. Речь идет...
 
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