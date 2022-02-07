|
Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 7 февраля
Источник материала: ОНТ
Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 7 февраля из-за гололедицы. Об этом
Согласно прогнозу на понедельник, 7 февраля, в Беларуси будет облачно. На большей части страны пройдут продолжительные осадки из мокрого снега или дождя. Не исключено налипание мокрого снега, слабый гололед, гололедица на дорогах – водители, будьте внимательны.
В понедельник ожидается южный с переходом на западный умеренный, местами порывистый ветер. В течение суток температура составит от -3°С до +4°С.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 7 февраля из-за гололедицы. Об этом сообщили в Белгидромете. Согласно прогнозу на понедельник, 7 февраля, в Беларуси...
|
Архив (Разное)