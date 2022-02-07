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Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 7 февраля

07.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 7 февраля

Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 7 февраля из-за гололедицы. Об этом сообщили в Белгидромете.

Согласно прогнозу на понедельник, 7 февраля, в Беларуси будет облачно. На большей части страны пройдут продолжительные осадки из мокрого снега или дождя. Не исключено налипание мокрого снега, слабый гололед, гололедица на дорогах – водители, будьте внимательны.

В понедельник ожидается южный с переходом на западный умеренный, местами порывистый ветер. В течение суток температура составит от -3°С до +4°С.

Фото: pixabay

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Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 7 февраля из-за гололедицы. Об этом сообщили в Белгидромете. Согласно прогнозу на понедельник, 7 февраля, в Беларуси...
 
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