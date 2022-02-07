Врач рассказал, что нельзя есть при заражении «омикроном»

Источник материала: ОНТ

Употребление фастфуда, а также сладостей может существенно замедлить процесс выздоровления при заболевании омикрон-штаммом COVID-19. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал кандидат врач, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков.

Так, по словам врача, в данный момент люди очень часто употребляют провоспалительные продукты, которые ослабляют иммунитет человека. В первую очередь, к таким продуктам относится фастфуд, особенно картофель фри. Кроме того, не принесут пользы промышленный майонез с уксусом, а также продукты с высоким содержанием искусственной фруктозы – конфеты, «покупные» пирожные и торты.

При этом специалист также отметил, что вредными во время болезни могут оказаться соки, даже свежевыжатые. Поэтому лучшим решением будет выбрать свежие фрукты или смузи. Если же отказаться от сока слишком сложно, то лучшим решением станут соки из овощей или кисло-сладких фруктов.

Также врач заявил, что жарке мяса лучше будет предпочесть тушение или варку. Впрочем, приготовленное на мангале (в случае, если продукт обрабатывался не огнем, а горячим воздухом) мясо также не нанесет вреда иммунитету.

Фото: Freepik

Подписывайтесь на нас в Telegram