Ничто не предвещало. Резкий приступ нежности пса заставил кота опешить. Только взгляните на его мордашку! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Порой приступы нежности наших четвероногих питомцев могут крайне удивлять. В интернете разлетелось видео, на котором кот и собака отдыхали на диване. В какой-то момент пес решил, что нужно показать собрату силу своей любви. На историю обратил внимание ridus.ru.





Овчарка сначала принялась яростно вылизывать кота и даже слегка прикусила его. В свою очередь кот был крайне удивлен таким обращением.

Видео быстро набрало популярность в интернете, его просмотрели только в Twitter более 870 тысяч раз.

Интернет-пользователей телячьи нежности пса заставили хохотать.

«Не очень-то кот и обрадовался», «Если бы около меня зубами такими начали клацкать, я бы и не так офигел», «Лол, а псу всего лишь хотелось внимания», «Ко мне когда бухгалтерша на корпоративе приставала, я так же себя чувствовал», – писали в комментариях.

Фото: pixabay

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