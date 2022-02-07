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Ничто не предвещало. Резкий приступ нежности пса заставил кота опешить. Только взгляните на его мордашку! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Порой приступы нежности наших четвероногих питомцев могут крайне удивлять. В интернете разлетелось видео, на котором кот и собака отдыхали на диване. В какой-то момент пес решил, что нужно показать собрату силу своей любви. На историю
Овчарка сначала принялась яростно вылизывать кота и даже слегка прикусила его. В свою очередь кот был крайне удивлен таким обращением.
Видео быстро набрало популярность в интернете, его просмотрели только в Twitter более 870 тысяч раз.
Интернет-пользователей телячьи нежности пса заставили хохотать.
Фото: pixabay
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Ничто не предвещало. Резкий приступ нежности пса заставил кота опешить. Только взгляните на его мордашку! (ВИДЕО)
Порой приступы нежности наших четвероногих питомцев могут крайне удивлять. В интернете разлетелось видео, на котором кот и собака отдыхали на диване. В какой-то...
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