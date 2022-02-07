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Ничто не предвещало. Резкий приступ нежности пса заставил кота опешить. Только взгляните на его мордашку! (ВИДЕО)

07.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ничто не предвещало. Резкий приступ нежности пса заставил кота опешить. Только взгляните на его мордашку! (ВИДЕО)

Порой приступы нежности наших четвероногих питомцев могут крайне удивлять. В интернете разлетелось видео, на котором кот и собака отдыхали на диване. В какой-то момент пес решил, что нужно показать собрату силу своей любви. На историю обратил внимание ridus.ru.


Овчарка сначала принялась яростно вылизывать кота и даже слегка прикусила его. В свою очередь кот был крайне удивлен таким обращением.

Видео быстро набрало популярность в интернете, его просмотрели только в Twitter более 870 тысяч раз.

Интернет-пользователей телячьи нежности пса заставили хохотать.

«Не очень-то кот и обрадовался», «Если бы около меня зубами такими начали клацкать, я бы и не так офигел», «Лол, а псу всего лишь хотелось внимания», «Ко мне когда бухгалтерша на корпоративе приставала, я так же себя чувствовал», – писали в комментариях.

Фото: pixabay

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Порой приступы нежности наших четвероногих питомцев могут крайне удивлять. В интернете разлетелось видео, на котором кот и собака отдыхали на диване. В какой-то...
 
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