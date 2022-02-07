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Юрий Альберс – о результате биатлонистов на Олимпиаде в смешанной эстафете: Медальный шанс был, если бы наши противники ошибались, а мы нет

07.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Олимпиада-2022 проходит в Пекине. Мы ожидаем побед от нашей сборной. О том, как выступают белорусские атлеты, поговорили с заслуженным тренером Беларуси по биатлону Юрием Альберсом. 

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Олимпиада-2022 проходит в Пекине. Мы ожидаем побед от нашей сборной. О том, как выступают белорусские атлеты, поговорили с заслуженным тренером Беларуси по биатлону...
 
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