Юрий Альберс – о результате биатлонистов на Олимпиаде в смешанной эстафете: Медальный шанс был, если бы наши противники ошибались, а мы нет

Источник материала: ОНТ

Олимпиада-2022 проходит в Пекине. Мы ожидаем побед от нашей сборной. О том, как выступают белорусские атлеты, поговорили с заслуженным тренером Беларуси по биатлону Юрием Альберсом.

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