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Юрий Альберс – о результате биатлонистов на Олимпиаде в смешанной эстафете: Медальный шанс был, если бы наши противники ошибались, а мы нет
Источник материала: ОНТ
Олимпиада-2022 проходит в Пекине. Мы ожидаем побед от нашей сборной. О том, как выступают белорусские атлеты, поговорили с заслуженным тренером Беларуси по биатлону Юрием Альберсом.
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Юрий Альберс – о результате биатлонистов на Олимпиаде в смешанной эстафете: Медальный шанс был, если бы наши противники ошибались, а мы нет
Олимпиада-2022 проходит в Пекине. Мы ожидаем побед от нашей сборной. О том, как выступают белорусские атлеты, поговорили с заслуженным тренером Беларуси по биатлону...
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