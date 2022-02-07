Британские ученые назвали ложный симптом «омикрона»

Источник материала: ОНТ

Британские ученые из организации Zoe COVID Symptom Study заявили о том, что расстройство желудка является ложным симптомом омикрон-штамма COVID-19.

В своей публикации исследователи отмечают, что увеличение жалоб на подобный симптом наблюдалось с середины декабря 2021 года до конца января 2022 года. Однако растущее число жалоб, по мнению специалистов, не говорит о том, что расстройства ЖКТ являются одним из симптомов «омикрона».

В частности, эксперты отмечают, что в зимний период всегда наблюдался рост числа пациентов с расстройством желудка, что, в свою очередь, обычно связано с норовирусной инфекцией, которая обычно проявляется в это время года. Поэтому авторы исследования рекомендуют чаще мыть руки во время приготовления пищи, соблюдать правила личной гигиены, а также постараться придерживаться здорового питания. Все это поможет избежать кишечных инфекций.

Фото: Freepik

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