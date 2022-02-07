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При каких симптомах «омикрона» у детей нужно срочно обращаться к врачу?
Источник материала: ОНТ
О симптомах «омикрона» у детей, при появлении которых нужно обращаться к врачу, рассказал заведующий педиатрическим отделением 6-й детской клинической поликлиники столицы Кирилл Савостенко в эфире телеканала
По словам эксперта, наиболее эффективный метод борьбы с инфекциями, в том числе вирусными, – это вакцинация.
Савостенко напомнил, что в конце прошлого года началась вакцинация детей.
Эксперта спросили, появится ли в будущем возможность вакцинации детей более младшего возраста, на что он предположил, что «мы к этому придем». Дети, напомнил Кирилл Савостенко, и сейчас являются переносчиками инфекции, поэтому возможность вакцинации ребят более младшего возраста будет способствовать снижению темпов заболеваемости по стране в целом.
Фото: pixabay
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О симптомах «омикрона» у детей, при появлении которых нужно обращаться к врачу, рассказал заведующий педиатрическим отделением 6-й детской клинической...
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