При каких симптомах «омикрона» у детей нужно срочно обращаться к врачу?

Источник материала: ОНТ

О симптомах «омикрона» у детей, при появлении которых нужно обращаться к врачу, рассказал заведующий педиатрическим отделением 6-й детской клинической поликлиники столицы Кирилл Савостенко в эфире телеканала СТВ . Об этом пишет БЕЛТА .

По словам эксперта, наиболее эффективный метод борьбы с инфекциями, в том числе вирусными, – это вакцинация.

Савостенко напомнил, что в конце прошлого года началась вакцинация детей.

Эксперта спросили, появится ли в будущем возможность вакцинации детей более младшего возраста, на что он предположил, что «мы к этому придем». Дети, напомнил Кирилл Савостенко, и сейчас являются переносчиками инфекции, поэтому возможность вакцинации ребят более младшего возраста будет способствовать снижению темпов заболеваемости по стране в целом.

Фото: pixabay

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