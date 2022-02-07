﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

При каких симптомах «омикрона» у детей нужно срочно обращаться к врачу?

07.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

При каких симптомах «омикрона» у детей нужно срочно обращаться к врачу?

О симптомах «омикрона» у детей, при появлении которых нужно обращаться к врачу, рассказал заведующий педиатрическим отделением 6-й детской клинической поликлиники столицы Кирилл Савостенко в эфире телеканала СТВ. Об этом пишет БЕЛТА.

По словам эксперта, наиболее эффективный метод борьбы с инфекциями, в том числе вирусными, – это вакцинация.

Савостенко напомнил, что в конце прошлого года началась вакцинация детей. 

Эксперта спросили, появится ли в будущем возможность вакцинации детей более младшего возраста, на что он предположил, что «мы к этому придем». Дети, напомнил Кирилл Савостенко, и сейчас являются переносчиками инфекции, поэтому возможность вакцинации ребят более младшего возраста будет способствовать снижению темпов заболеваемости по стране в целом.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О симптомах «омикрона» у детей, при появлении которых нужно обращаться к врачу, рассказал заведующий педиатрическим отделением 6-й детской клинической...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько стоит суверенитет? Рассмотрели на примере стран, которые его потеряли
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by