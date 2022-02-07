Олимпиада-2022 в Пекине: как прошла церемония открытия и какие результаты показывают страны-участницы?

Источник материала: ОНТ

Легендарное «Птичье гнездо» в Пекине приняло красочную церемонию открытия Олимпиады. Событие историческое, ведь китайская столица – первый город, который принял и летние, и зимние Олимпийские игры. «Вместе ради будущего» – в девизе состязаний как нельзя кстати читается ответ на все современные вызовы, в том числе и пандемию. Пока «омикрон» берет мировые рекорды, всех спортсменов в Пекине окружили специальным «антиковидным пузырем». Мы же, конечно, ожидаем побед от нашей сборной. Принесет ли панда в ледяном костюме – талисман Игр – олимпийскую удачу белорусским атлетам?

95 стран-участниц на 80-тысячном стадионе «Птичье гнездо», который, правда, заполнен лишь на 10-15%. Это Олимпиада в пандемию. Но круто, что эти Игры вообще состоялись. И уже подарили миллионам болельщикам уйму эмоций.

Наши атлеты вышли на церемонию открытия под 22-м номером, согласно китайскому алфавиту. Флаг страны – в руках конькобежцев Игната Головатюка и Анны Нифонтовой. Всего в составе сборной Беларуси – 29 спортсменов. Конечно, на стадионе в пятницу были не все. Пандемия, огромное расстояние между объектами, а также скорые старты обязывают некоторых атлетов церемонию пропустить.

Церемония открытия Игр получилась не пафосной, минимум актеров и каскадеров, зато много школьников, студентов, волонтеров. Китайцы постарались сделать представление новогодним, ведь этот праздник они отмечают как раз в эти дни. А еще уделили внимание экологии. А Олимпийский огонь был зажжен в факеле с водородом.

К этому моменту разыграно уже 12 комплектов наград. Семь стран уже выиграли золотые медали. Наши атлеты пока на пьедестал не поднимались. Но, главное, что все в строю. А в такой ситуации это очень важный фактор: ежедневные тесты, ограничения, жизнь в пузыре и лишь один маршрут. Стадион – олимпийская деревня – и обратно! Но за здоровьем наших спортсменов пристально следят белорусские специалисты. У нашей команды есть свой медицинский офис в Пекине. И пока все здоровы и готовы бороться за медали.

Первыми из наших атлетов в борьбу вступили биатлонисты. Смешанная эстафета – вид, где белорусы в этом сезоны были сильны. Но Олимпиада – это особое соревнование, где нет фаворитов и авторитетов соперники не признают. Лишь шестое место. Результат, с одной стороны, неплохой, а с другой – обидный провальный второй этап перечеркнул все медальные перспективы задолго до финиша гонки. Ведь Динара Алимбекова начала эстафету очень мощно и отправляла Анну Солу в гонку в лидерах. Но штрафные круги перечеркнули всё! Но главное было – начать, почувствовать стрельбище и стадион. Уже завтра в индивидуальной гонке мы надеемся на наших девушек и особенно Динару, у которой с настроением все в полном порядке.

Впереди у наших атлетов еще 10 биатлонных гонок. Сегодня в столицу Олимпиады должны прибыть фристайлисты. Уже 10 февраля у них старт в командном турнире. Также отметим, что стартовали соревнования у конькобежцев. На непрофильной дистанции Марина Зуева попала в ТОП-20, заняв 16 место на дистанции 3 километра. Ждем яркое начало новой олимпийской недели.

И, конечно, не забываем наслаждаться и другими видами спорта. Например, фигурным катанием, история которого в Пекине будет переписана. А еще лыжи, фристайл и трамплин, который уже покорился словенцам! Впереди две недели яркой борьбы.

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