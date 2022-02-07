﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прогноз по валютам: доллар упал, евро взлетел что дальше?

07.02.2022 07:41 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Прогноз по валютам: доллар упал, евро взлетел что дальше?
Фото: Myfin.by.

Прогноз по валютам: доллар упал, евро взлетел что дальше? – Говоря о внешних рынках, стоит отметить очень сильный рост европейской валюты. Пара евро/доллар за неделю выросла с 1,1130 до 1,1460, или на 2,9%. Основным драйвером роста евро было заседание Европейского Центробанка, которое прошло в четверг. Все процентные ставки ЕЦБ ожидаемо оставил без изменения, но заявил о том, что программа по увеличению активов на балансе Европейского Центробанка будет замедляться, иными словами, ЕЦБ будет меньше денег вливать на рынок. Рынки расценили это как ужесточение монетарной политики, и евро достаточно резко вырос.

Если говорить о российском рубле, то он укрепился к доллару, но чуть-чуть сдал к сильно выросшему евро. Доллар в России подешевел с 77,9 российского рубля до 76,0, или на 2,4%. Евро вырос с 86,7 до 87,1 российского рубля , или на 0,4%.

В результате этих колебаний на внешних рынках к белорусскому рублю доллар подешевел, а евро и российский рубль подорожали. Доллар снизился на 1,32%, евро вырос на 1,55%, российский рубль подорожал на 1,15%.

В итоге валютная корзина подорожала за неделю на 0,48%. Это вторая неделя подряд, когда белорусский рубль снижается к валютной корзине.

Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба
Для выгодного обмена валют в режиме 24\7 используйте
Онлайн-обменник NEMBO от МТБанка. NEMBO автоматически предложит вам улучшенный курс в зависимости от суммы операции. Регистрируйся в NEMBO прямо сейчас!

На начавшейся неделе евро может продолжить дорожать к доллару на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Российский рубль также может продолжить укрепление к доллару на фоне некоторой разрядки ситуации на границе между Россией и Украиной.

При таком сценарии доллар может подешеветь до 2,55 белорусского рубля,

евро может вырасти до 3,00 белорусского рубля,

российский рубль может подорожать до 3,43 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди иностранных валют в лидеры по росту на прошлой неделе вырвался евро, подрос и российский рубль. А вот для доллара неделя завершилась падением. Как будет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Итоги недели от портала "Про бизнес"
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by