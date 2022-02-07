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Прогноз по валютам: доллар упал, евро взлетел что дальше?
Источник материала: Myfin
– Говоря о внешних рынках, стоит отметить очень сильный рост европейской валюты. Пара евро/доллар за неделю выросла с 1,1130 до 1,1460, или на 2,9%. Основным драйвером роста евро было заседание Европейского Центробанка, которое прошло в четверг. Все процентные ставки ЕЦБ ожидаемо оставил без изменения, но заявил о том, что программа по увеличению активов на балансе Европейского Центробанка будет замедляться, иными словами, ЕЦБ будет меньше денег вливать на рынок. Рынки расценили это как ужесточение монетарной политики, и евро достаточно резко вырос.
Если говорить о
российском рубле, то он укрепился
к доллару, но чуть-чуть сдал к сильно
выросшему евро. Доллар в России подешевел
с 77,9 российского рубля до 76,0, или
на 2,4%.
Евро
вырос с
86,7 до 87,1
В результате этих колебаний на внешних рынках к белорусскому рублю доллар подешевел, а евро и российский рубль подорожали. Доллар снизился на 1,32%, евро вырос на 1,55%, российский рубль подорожал на 1,15%.
В итоге валютная корзина подорожала за неделю на 0,48%. Это вторая неделя подряд, когда белорусский рубль снижается к валютной корзине.
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На начавшейся неделе евро может продолжить дорожать к доллару на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Российский рубль также может продолжить укрепление к доллару на фоне некоторой разрядки ситуации на границе между Россией и Украиной.
При
таком сценарии
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