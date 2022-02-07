Прогноз по валютам: доллар упал, евро взлетел что дальше?

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by.

– Говоря о внешних рынках, стоит отметить очень сильный рост европейской валюты. Пара евро/доллар за неделю выросла с 1,1130 до 1,1460, или на 2,9%. Основным драйвером роста евро было заседание Европейского Центробанка, которое прошло в четверг. Все процентные ставки ЕЦБ ожидаемо оставил без изменения, но заявил о том, что программа по увеличению активов на балансе Европейского Центробанка будет замедляться, иными словами, ЕЦБ будет меньше денег вливать на рынок. Рынки расценили это как ужесточение монетарной политики, и евро достаточно резко вырос.

Если говорить о российском рубле, то он укрепился к доллару, но чуть-чуть сдал к сильно выросшему евро. Доллар в России подешевел с 77,9 российского рубля до 76,0, или на 2,4%. Евро вырос с 86,7 до 87,1 российского рубля , или на 0,4%.

В результате этих колебаний на внешних рынках к белорусскому рублю доллар подешевел, а евро и российский рубль подорожали. Доллар снизился на 1,32%, евро вырос на 1,55%, российский рубль подорожал на 1,15%.

В итоге валютная корзина подорожала за неделю на 0,48%. Это вторая неделя подряд, когда белорусский рубль снижается к валютной корзине.

Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба

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На начавшейся неделе евро может продолжить дорожать к доллару на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Российский рубль также может продолжить укрепление к доллару на фоне некоторой разрядки ситуации на границе между Россией и Украиной.

При таком сценарии доллар может подешеветь до 2,55 белорусского рубля,

евро может вырасти до 3,00 белорусского рубля,

российский рубль может подорожать до 3,43 белорусского рубля за 100 российских.

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