Более 1 тыс. нарушений рыбной ловли и охоты выявили в Витебской области в 2021 году

Источник материала: БелТА

7 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области инспекторы областной и районных инспекций животного и растительного мира в 2021 году выявили более 1 тыс. нарушений правил рыболовства, охоты, лесопользования и другие. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира.

Областная и межрайонные инспекции провели более 1,4 тыс. контрольных мероприятий и выявили 1067 нарушений. В их числе 291 нарушение правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, 149 - правил ведения охотничьего хозяйства и правил охоты, 345 - правил лесопользования и 282 прочих нарушения.

"Сотрудники инспекций изъяли более 2,3 тыс. сети общей протяженностью 98 км, четыре орудия лова, принципы которых основаны на использовании электромагнитного поля, ультразвука, 665 прочих запрещенных орудий рыболовства. В поле зрения инспекторов попали граждане, имеющие огнестрельное оружие: в 2021 году его было изъято 142 единицы, в том числе 71 незарегистрированное. Также сотрудники инспекций изъяли 318 прочих запрещенных орудий охоты. По материалам инспекций возбуждено 85 уголовных дел. Более 300 человек добровольно сдали свыше 1 тыс. рыболовных сетей, общая длина которых составила 41 км, и 233 прочих запрещенных орудия рыболовства", - рассказали в инспекции.

Инспекции области выдали 307 предписаний об устранении нарушений природоохранного законодательства, направили около 1,3 тыс. рекомендаций о недопущении нарушений законодательства. Для предотвращения новых нарушений сотрудники инспекций провели более 1,7 тыс. профилактических бесед и около 280 раз выступили в трудовых коллективах учреждений и организаций области, рассказывая о мерах борьбы с браконьерами и необходимости беречь родную природу.-0-