В Вороновском районе при пожаре в котельной погиб оператор

Источник материала: БелТА

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе при пожаре погиб оператор котельной, сообщили БЕЛТА в управлении МЧС Гродненской области.

Сообщение о задымлении в помещении котельной в агрогородке Погородно поступило 6 февраля в 9.07. Пожар произошел в одноэтажном кирпичном здании котельной №8 Вороновского РУП ЖКХ. Здание 1971 года постройки. В результате возгорания закопчены стены и потолок помещения, лакокрасочное покрытие котла. Также обнаружен погибший мужчина 1957 года рождения - оператор котельной.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-