﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Вороновском районе при пожаре в котельной погиб оператор

07.02.2022 08:03 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе при пожаре погиб оператор котельной, сообщили БЕЛТА в управлении МЧС Гродненской области.

Сообщение о задымлении в помещении котельной в агрогородке Погородно поступило 6 февраля в 9.07. Пожар произошел в одноэтажном кирпичном здании котельной №8 Вороновского РУП ЖКХ. Здание 1971 года постройки. В результате возгорания закопчены стены и потолок помещения, лакокрасочное покрытие котла. Также обнаружен погибший мужчина 1957 года рождения - оператор котельной.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар произошел в одноэтажном кирпичном здании котельной №8 Вороновского РУП ЖКХ. Здание 1971 года постройки. В результате возгорания закопчены стены и потолок...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 1 тыс. нарушений рыбной ловли и охоты выявили в Витебской области в 2021 году
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by