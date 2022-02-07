Источник материала: ProBusiness

Что происходит на рынке автомобилей, почему не стоит ставить в прайсе на услуги жесткие даты оплаты и как зарабатывать на обучении детей. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

В 2021 году в Беларуси продали 46,8 тысячи новых машин. Продажи сократились почти на 6 тысяч автомобилей в сравнении с 2020 годом и почти на 18 тысяч — с рекордным по объемам 2019-м. Могло быть и еще меньше, поскольку даже за этими авто белорусы стояли в очередях по 2−3 месяца, а то и по полгода. Почему так произошло? Кто в этом виноват и что будет дальше с автомобильным рынком? «Про бизнес» поговорил об этом с продавцами и экспертами .

Экономика для бизнеса

2022 год начался с падения криптовалютного и мирового фондового рынков. Инвесторы в панике. Но всё ли так плохо? И чего ждать дальше? «Про бизнес» задал актуальные вопросы аналитику Capital.com Михаилу Кархалеву. Читайте ответы здесь .

Полезное для бизнеса

Перед тем как выйти на иностранный рынок, предпринимателю необходимо ответить для себя на десятки вопросов. К примеру, часто белорусские строительные компании едут работать в Россию. Тогда важно знать, кто будет инвестором и каким образом вносить деньги в созданную в России корпоративную структуру. Какую систему налогообложения выбрать? Как работать с дольщиками в чужой стране? Какие еще требования там должен выдержать наш подрядчик? С помощью юридической компании REVERA мы собрали в одном тексте все нюансы строительной регуляторики для белорусского девелопера, собирающегося выйти на российский рынок.

Упорядочить работу с клиентами, оценить рентабельность рекламных кампаний, автоматизировать обучение, сократить процент бракованных сделок… Что еще цифровизация позволяет сделать реальному бизнесу? Руководитель компании «‎МагКомпозит» Дмитрий Постников рассказал «Про бизнес», как производство перешло от амбарной книги к CRM-системе и как повлияла автоматизация бизнес-процессов на показатели компании.

Как выглядит ваша рейт-карта? Многие продолжают отправлять клиенту сухую таблицу, забывая, что прайс-лист — это не простая формальность, а полноценный маркетинговый инструмент. Продуманый инвойс не только рассказывает о вашем предложении покупателю, но и помогает ему решиться на сотрудничество. В этом вопросе дизайнер режиссерских презентаций Анастасия Мохань взяла на вооружение опыт английских коллег. «Про бизнес» попросил ее рассказать, что можно позаимствовать у англичан при составлении рейт-карты, а также какие важные моменты стоит учитывать при этом.

Современная бизнес-среда крайне динамична. Научно-технический прогресс ускоряет внедрение революционных технологий и инновационных бизнес-моделей, позволяя совсем недавно основанным стартапам бросать вызов крупным традиционным игрокам. Часто последние не выдерживают этой конкуренции и терпят крах на рынках и в нишах, которые, казалось бы, еще вчера были полностью под их контролем. Ассоциированный партнер CIVITTA Group Семён Злобич и проектный менеджер CIVITTA Group Виталий Лабецкий рассказали «Про бизнес», с чего начинать компании, если она хочет не просто оставаться конкурентноспособной , но и в перспективе приручить «единорога».

Белорусская национальная доменная зона не растет второй год подряд. С середины 2020 года активных имен стало меньше на 1104. Количество новых регистраций за 2021 год упало на 20%. Белорусский бизнес стал постепенно отказываться от адресов .BY и .БЕЛ и делать выбор в пользу других доменных зон. Почему так происходит, попыталась понять компания hoster.by.

Истории бизнеса

Минчане Юрий и Анна Худайбереновы еще 7 лет назад были обычной семьей с маленьким ребенком, у которой не хватало денег. Однажды прижало особенно сильно, но жена сделала ставку на золотые руки мужа — и не прогадала. На последние $ 10 Юра купил фанеру и сделал полки для детской комнаты, а Аня их выгодно продала в Instagram. Через полгода ремесленники перешли с мелких поделок на крупные объекты — деревянные карты мира EcoDeko. И хоть они недешевы, заказы расписаны наперед. Сегодня у Худайбереновых уже двое детей, стабильный бизнес, дом под Минском, мастерская, но супруги… хотят продать бизнес, чтобы сохранить семью .

«Я искал человека, с которым можно создать бизнес, — и встретил его в бане. Спустя полгода мы с Олегом Стефановичем уже запускали первую интерактивную научную программу для детей, чтобы растить здравомыслящее поколение», — рассказывает руководитель научно-популярного проекта «Умный Минск» Сергей Савкин. Как развивался бизнес и сколько можно заработать на популяризации науки, читайте тут .

Когда-то Александр Криворучко работал аналитиком в крупной брестской компании. Но после рождения ребенка захотел сам управлять своим временем. Решил, что хороший вариант — развивать свое дело. Для этого ему, несмотря на имеющийся кредит за квартиру, пришлось уволиться с хорошо оплачиваемой работы и пойти в столярную мастерскую. У Саши получилось пройти сложный путь: теперь он вместе с женой Анастасией развивает собственный бренд украшений из дерева .

Необычное для бизнеса

Как улучшить чужой бизнес за 3 дня? Новый эксперимент в реалити-шоу «Примерь мой бизнес» от создателя YouTube-канала «Деньги не пахнут» Александра Скрипченко и генерального партнера Клуба Про бизнес — МТБанка покажет, смогут ли герои выпуска «разрулить» непростые ситуации на новой должности и что из этого выйдет. Смотрите и комментируйте.

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