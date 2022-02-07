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Итоги недели от портала "Про бизнес"

07.02.2022 08:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Итоги недели от портала "Про бизнес"
Фото: «Про бизнес»

Что происходит на рынке автомобилей, почему не стоит ставить в прайсе на услуги жесткие даты оплаты и как зарабатывать на обучении детей. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

В 2021 году в Беларуси продали 46,8 тысячи новых машин. Продажи сократились почти на 6 тысяч автомобилей в сравнении с 2020 годом и почти на 18 тысяч — с рекордным по объемам 2019-м. Могло быть и еще меньше, поскольку даже за этими авто белорусы стояли в очередях по 2−3 месяца, а то и по полгода. Почему так произошло? Кто в этом виноват и что будет дальше с автомобильным рынком? «Про бизнес» поговорил об этом с продавцами и экспертами.

Экономика для бизнеса

2022 год начался с падения криптовалютного и мирового фондового рынков. Инвесторы в панике. Но всё ли так плохо? И чего ждать дальше? «Про бизнес» задал актуальные вопросы аналитику Capital.com Михаилу Кархалеву. Читайте ответы здесь.

Полезное для бизнеса

Перед тем как выйти на иностранный рынок, предпринимателю необходимо ответить для себя на десятки вопросов. К примеру, часто белорусские строительные компании едут работать в Россию. Тогда важно знать, кто будет инвестором и каким образом вносить деньги в созданную в России корпоративную структуру. Какую систему налогообложения выбрать? Как работать с дольщиками в чужой стране? Какие еще требования там должен выдержать наш подрядчик? С помощью юридической компании REVERA мы собрали в одном тексте все нюансы строительной регуляторики для белорусского девелопера, собирающегося выйти на российский рынок.

Упорядочить работу с клиентами, оценить рентабельность рекламных кампаний, автоматизировать обучение, сократить процент бракованных сделок… Что еще цифровизация позволяет сделать реальному бизнесу? Руководитель компании «‎МагКомпозит» Дмитрий Постников рассказал «Про бизнес», как производство перешло от амбарной книги к CRM-системе и как повлияла автоматизация бизнес-процессов на показатели компании.

Как выглядит ваша рейт-карта? Многие продолжают отправлять клиенту сухую таблицу, забывая, что прайс-лист — это не простая формальность, а полноценный маркетинговый инструмент. Продуманый инвойс не только рассказывает о вашем предложении покупателю, но и помогает ему решиться на сотрудничество. В этом вопросе дизайнер режиссерских презентаций Анастасия Мохань взяла на вооружение опыт английских коллег. «Про бизнес» попросил ее рассказать, что можно позаимствовать у англичан при составлении рейт-карты, а также какие важные моменты стоит учитывать при этом.

Современная бизнес-среда крайне динамична. Научно-технический прогресс ускоряет внедрение революционных технологий и инновационных бизнес-моделей, позволяя совсем недавно основанным стартапам бросать вызов крупным традиционным игрокам. Часто последние не выдерживают этой конкуренции и терпят крах на рынках и в нишах, которые, казалось бы, еще вчера были полностью под их контролем. Ассоциированный партнер CIVITTA Group Семён Злобич и проектный менеджер CIVITTA Group Виталий Лабецкий рассказали «Про бизнес», с чего начинать компании, если она хочет не просто оставаться конкурентноспособной, но и в перспективе приручить «единорога».

Белорусская национальная доменная зона не растет второй год подряд. С середины 2020 года активных имен стало меньше на 1104. Количество новых регистраций за 2021 год упало на 20%. Белорусский бизнес стал постепенно отказываться от адресов .BY и .БЕЛ и делать выбор в пользу других доменных зон. Почему так происходит, попыталась понять компания hoster.by.

Истории бизнеса

Минчане Юрий и Анна Худайбереновы еще 7 лет назад были обычной семьей с маленьким ребенком, у которой не хватало денег. Однажды прижало особенно сильно, но жена сделала ставку на золотые руки мужа — и не прогадала. На последние $ 10 Юра купил фанеру и сделал полки для детской комнаты, а Аня их выгодно продала в Instagram. Через полгода ремесленники перешли с мелких поделок на крупные объекты — деревянные карты мира EcoDeko. И хоть они недешевы, заказы расписаны наперед. Сегодня у Худайбереновых уже двое детей, стабильный бизнес, дом под Минском, мастерская, но супруги… хотят продать бизнес, чтобы сохранить семью.

«Я искал человека, с которым можно создать бизнес, — и встретил его в бане. Спустя полгода мы с Олегом Стефановичем уже запускали первую интерактивную научную программу для детей, чтобы растить здравомыслящее поколение», — рассказывает руководитель научно-популярного проекта «Умный Минск» Сергей Савкин. Как развивался бизнес и сколько можно заработать на популяризации науки, читайте тут.

Когда-то Александр Криворучко работал аналитиком в крупной брестской компании. Но после рождения ребенка захотел сам управлять своим временем. Решил, что хороший вариант — развивать свое дело. Для этого ему, несмотря на имеющийся кредит за квартиру, пришлось уволиться с хорошо оплачиваемой работы и пойти в столярную мастерскую. У Саши получилось пройти сложный путь: теперь он вместе с женой Анастасией развивает собственный бренд украшений из дерева.

Необычное для бизнеса

Как улучшить чужой бизнес за 3 дня? Новый эксперимент в реалити-шоу «Примерь мой бизнес» от создателя YouTube-канала «Деньги не пахнут» Александра Скрипченко и генерального партнера Клуба Про бизнес — МТБанка покажет, смогут ли герои выпуска «разрулить» непростые ситуации на новой должности и что из этого выйдет. Смотрите и комментируйте.

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Теги: Минск
 
 
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Что происходит на рынке автомобилей, почему не стоит ставить в прайсе на услуги жесткие даты оплаты и как зарабатывать на обучении детей. Кратко пересказываем, о...
 
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