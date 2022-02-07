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Пожилая женщина погибла при пожаре дома в Пуховичском районе

07.02.2022 08:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе при пожаре дома погибла пенсионерка, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Информация о пожаре в жилом доме в д.Талька поступила спасателям вечером 6 февраля. На пожаре обнаружено тело погибшей женщины 1936 года рождения. Как уточняется, это бабушка хозяина дома. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Всего за сутки в Минской области зарегистрированы 5 пожаров - в Борисовском, Минском (3) и Пуховичском районах.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как уточняется, это бабушка хозяина дома. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
 
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