Пожилая женщина погибла при пожаре дома в Пуховичском районе

Источник материала: БелТА

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе при пожаре дома погибла пенсионерка, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Информация о пожаре в жилом доме в д.Талька поступила спасателям вечером 6 февраля. На пожаре обнаружено тело погибшей женщины 1936 года рождения. Как уточняется, это бабушка хозяина дома. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Всего за сутки в Минской области зарегистрированы 5 пожаров - в Борисовском, Минском (3) и Пуховичском районах.-0-