|
Пожилая женщина погибла при пожаре дома в Пуховичском районе
Источник материала: БелТА
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе при пожаре дома погибла пенсионерка, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Информация о пожаре в жилом доме в д.Талька поступила спасателям вечером 6 февраля. На пожаре обнаружено тело погибшей женщины 1936 года рождения. Как уточняется, это бабушка хозяина дома. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Всего за сутки в Минской области зарегистрированы 5 пожаров - в Борисовском, Минском (3) и Пуховичском районах.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как уточняется, это бабушка хозяина дома. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
|
Архив (Разное)