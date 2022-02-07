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Прокуратура санкционировала заключение под стражу минчанина, повредившего лопатой 6 авто

07.02.2022 09:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Октябрьского района Минска санкционировала применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 39-летнего жителя столицы, которому инкриминировано хулиганство. Об этом сообщили БЕЛТА в служба информации прокуратуры Минска

Согласно материалам дела 21 января нетрезвый минчанин отобрал лопату у очищавшего улицу от снега мужчины и повредил ею шесть автомобилей. При этом он выкрикивал нецензурные выражения.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана с учетом личности обвиняемого и характера совершенного им преступления.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана с учетом личности обвиняемого и характера совершенного им преступления.
 
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