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В Афганистане семьи голодают и продают детей
Источник материала: ОНТ
Тревожной остается ситуация в Афганистане. На северо-западе страны все больше семей голодают и даже продают детей.
Чаще всего девочек – для будущих браков в обмен на приданное. Бедственное положение еще больше усугубилось после недавнего землетрясения. По данным ООН, 90% населения Афганистана зависит от гуманитарной помощи. А ее в страну сейчас не так и просто доставить. Представители новой власти – талибы – заявляют о гарантиях безопасности и просят вернуться в страну международные организации. Основные финансовые проблемы Афганистана связаны с тем, что у талибов нет доступа к госрезервам, большинство из которых заморозили США.
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Тревожной остается ситуация в Афганистане. На северо-западе страны все больше семей голодают и даже продают детей. Чаще всего девочек – для будущих браков в обмен...
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