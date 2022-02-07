В Афганистане семьи голодают и продают детей

Источник материала: ОНТ

Тревожной остается ситуация в Афганистане. На северо-западе страны все больше семей голодают и даже продают детей.

Чаще всего девочек – для будущих браков в обмен на приданное. Бедственное положение еще больше усугубилось после недавнего землетрясения. По данным ООН, 90% населения Афганистана зависит от гуманитарной помощи. А ее в страну сейчас не так и просто доставить. Представители новой власти – талибы – заявляют о гарантиях безопасности и просят вернуться в страну международные организации. Основные финансовые проблемы Афганистана связаны с тем, что у талибов нет доступа к госрезервам, большинство из которых заморозили США.

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