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В Афганистане семьи голодают и продают детей

07.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Афганистане семьи голодают и продают детей

Тревожной остается ситуация в Афганистане. На северо-западе страны все больше семей голодают и даже продают детей. 

Чаще всего девочек – для будущих браков в обмен на приданное. Бедственное положение еще больше усугубилось после недавнего землетрясения. По данным ООН, 90% населения Афганистана зависит от гуманитарной помощи. А ее в страну сейчас не так и просто доставить. Представители новой власти – талибы – заявляют о гарантиях безопасности и просят вернуться в страну международные организации. Основные финансовые проблемы Афганистана связаны с тем, что у талибов нет доступа к госрезервам, большинство из которых заморозили США. 

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Тревожной остается ситуация в Афганистане. На северо-западе страны все больше семей голодают и даже продают детей.  Чаще всего девочек – для будущих браков в обмен...
 
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