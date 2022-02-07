В Канаде дальнобойщики держат в блокаде Оттаву

Источник материала: ОНТ

В Канаде продолжается антиковидный протест дальнобойщиков. К ним присоединились обычные люди. Полиция заявила, что ей не хватает сил, чтобы остановить демонстрации.

Водители большегрузов держат Оттаву в блокаде уже девятый день. В городе – несколько тысяч демонстрантов и более полутысячи грузовиков. На помощь местным полицейским отправлено подкрепление – это сотни представителей разных правоохранительных органов Канады, но сил все равно недостаточно. Транспорт остается на улицах. Еду водителям приносят жители Оттавы. В выходные протест приобрел окрас народного гуляния.

В правительстве протестующих назвали «угрозой демократии». Основная причина их недовольства – требование правительства к тем, кто ездит через границы Канады и США, отправляться на карантин по возвращении в Канаду. Также люди недовольны принудительной вакцинацией и методами борьбы с ковидом.

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