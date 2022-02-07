Под Витебском начали строительство завода по производству вакцины от COVID-19

Источник материала: ОНТ

Стратегический вопрос биологической безопасности – собственная вакцина. Ее разработка продолжается, начато и строительство завода в Витебской области. Уже в следующем году Беларусь намерена получить и выпустить в гражданский оборот отечественный препарат.

Экспериментальная партия прошла предварительные испытания. Теперь пришел черед для разработки технологии производства, а затем будет получена опытно-промышленная партия вакцины. Ученые уверяют, она будет эффективна против различных штаммов.

Алина Дронина, заместитель директора по научной работе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии: «Вакцина будет по типу инактивированная, т.е. это можно сказать аналог китайкой вакцины. По своему происхождению она точно такая же. Отличает ее то, что сделана она на основе штаммов, которые циркулируют на территории Республики Беларусь».

«На конвейер» вакцину поставят два фармпроизводителя. «Белмедпрепараты» займутся изготовлением активного компонента. Готовую вакцину будут разливать на мощностях «БелВетунифарм». Для этого в Витебской области уже начато строительство комплекса, где лекарственное средство будет изготавливаться по полному циклу. Как отмечают на предприятии, аналогов новому заводу нет в СНГ.

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