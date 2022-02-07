﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Под Витебском начали строительство завода по производству вакцины от COVID-19

07.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Под Витебском начали строительство завода по производству вакцины от COVID-19

Стратегический вопрос биологической безопасности – собственная вакцина. Ее разработка продолжается, начато и строительство завода в Витебской области. Уже в следующем году Беларусь намерена получить и выпустить в гражданский оборот отечественный препарат. 

Экспериментальная партия прошла предварительные испытания. Теперь пришел черед для разработки технологии производства, а затем будет получена опытно-промышленная партия вакцины. Ученые уверяют, она будет эффективна против различных штаммов.

Алина Дронина, заместитель директора по научной работе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии: «Вакцина будет по типу инактивированная, т.е. это можно сказать аналог китайкой вакцины. По своему происхождению она точно такая же. Отличает ее то, что сделана она на основе штаммов, которые циркулируют на территории Республики Беларусь». 

«На конвейер» вакцину поставят два фармпроизводителя. «Белмедпрепараты» займутся изготовлением активного компонента. Готовую вакцину будут разливать на мощностях «БелВетунифарм». Для этого в Витебской области уже начато строительство комплекса, где лекарственное средство будет изготавливаться по полному циклу. Как отмечают на предприятии, аналогов новому заводу нет в СНГ. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стратегический вопрос биологической безопасности – собственная вакцина. Ее разработка продолжается, начато и строительство завода в Витебской области. Уже в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прокуратура санкционировала заключение под стражу минчанина, повредившего лопатой 6 авто
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by