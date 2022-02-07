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Сегодня выйдет полная версия интервью Александра Лукашенко Владимиру Соловьеву на YouTube

07.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сегодня выйдет полная версия интервью Александра Лукашенко Владимиру Соловьеву на YouTube

Сегодня появится полная версия интервью Александра Лукашенко Владимиру Соловьеву на YouTube-канале российского журналиста. Выйдет она и в эфире белорусского телевидения. 

Разговор продолжался почти 2 часа. Касался событий августа 20-го года в Беларуси. Какие вынесены уроки и почему Александра Лукашенко предали те, кого он поддерживал и опекал. Непростое поствыборное время. Большой блок вопросов о международной ситуации. Отношения с соседями, которые выбрали отнюдь не добрососедскую политику. Литва и отказ от транзита белорусских удобрений. Даже несмотря на то, что треть бюджета Вильнюс формировал благодаря сотрудничеству с Беларусью. Наш адекватный ответ, а также украинская повестка. Российский журналист, говоря об Украине, подчеркнул, что Президент Беларуси с 2014-го для этой страны сделал больше, чем кто-либо. 

Были и другие вопросы. О воинском звании Александра Лукашенко. Раскрыты некоторые новые подробности приватного разговора Президента Беларуси с бывшим Госсекретарем США Майклом Помпео. Полная версия интервью – сегодня в полдень. 

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Сегодня появится полная версия интервью Александра Лукашенко Владимиру Соловьеву на YouTube-канале российского журналиста. Выйдет она и в эфире белорусского...
 
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