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Карпенко рассказал, почему избирательные участки за рубежом не будут открываться
Источник материала: ОНТ
Председатель ЦИК Игорь Карпенко в эфире телеканала
Карпенко поделился цифрами.
Александр Лукашенко подписал указ «О назначении республиканского референдума» 20 января. 27 февраля назначен основной день голосования. Досрочно также можно будет проголосовать - с 22 по 26 февраля включительно.
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Председатель ЦИК Игорь Карпенко в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, почему за рубежом не будут открываться избирательные участки, пишет БЕЛТА. Карпенко...
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