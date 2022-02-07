Карпенко рассказал, почему избирательные участки за рубежом не будут открываться

Источник материала: ОНТ

Председатель ЦИК Игорь Карпенко в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, почему за рубежом не будут открываться избирательные участки, пишет БЕЛТА.

Карпенко поделился цифрами.

Александр Лукашенко подписал указ «О назначении республиканского референдума» 20 января. 27 февраля назначен основной день голосования. Досрочно также можно будет проголосовать - с 22 по 26 февраля включительно.









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