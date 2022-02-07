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Карпенко рассказал, почему избирательные участки за рубежом не будут открываться

07.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Карпенко рассказал, почему избирательные участки за рубежом не будут открываться

Председатель ЦИК Игорь Карпенко в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, почему за рубежом не будут открываться избирательные участки, пишет БЕЛТА.

Карпенко поделился цифрами. 

Александр Лукашенко подписал указ «О назначении республиканского референдума» 20 января. 27 февраля назначен основной день голосования. Досрочно также можно будет проголосовать - с 22 по 26 февраля включительно.



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Председатель ЦИК Игорь Карпенко в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, почему за рубежом не будут открываться избирательные участки, пишет БЕЛТА. Карпенко...
 
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