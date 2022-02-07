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В Алматы снят «оранжевый» уровень террористической опасности

07.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Алматы снят «оранжевый» уровень террористической опасности

Ситуация постепенно стабилизируется. Сегодня в Алматы отменяется «оранжевый» – высокий – уровень террористической опасности. 

Но правоохранительные органы и дальше будут нести службу в усиленном режиме. Критический – красный – уровень угрозы снят 25 января. Но отголоски от страшных событий первых дней нового года в Казахстане продолжают звучать. В Сети появилось видео издевательств над полицейскими. Стражей порядка и курсантов Нацгвардии раздевают и бьют, в том числе ногами по голове. Всего от январского беспредела пострадало три тысячи сотрудников правопорядка, 19 погибли. Как ранее заявлял президент Казахстана, всему силовому блоку предстоит сделать работу над ошибками. 

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Ситуация постепенно стабилизируется. Сегодня в Алматы отменяется «оранжевый» – высокий – уровень террористической опасности.  Но правоохранительные органы и...
 
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