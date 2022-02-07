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Продолжается переброска войск НАТО в восточную Европу и информационное нагнетание ситуации вокруг Украины

07.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продолжается переброска войск НАТО в восточную Европу и информационное нагнетание ситуации вокруг Украины

Информационные вбросы, фейки и нагнетание. Ситуация вокруг Украины проще не становится. США и НАТО продолжают переброску сил в Украину и другие государства восточноевропейского региона. 

Накануне стало известно, что Польшу «усилят» американские десантники, прошедшие Афганистан. Военные уже переброшены к польско-украинской границе. Накаляют ситуацию и СМИ. Агентство Reuters сообщает, что Россия якобы мобилизовала 70% сил и средств, которые понадобятся для вторжения в Украину. Отметилось и британское издание The Mirror. Оно сообщило, что Лондон перебрасывает в Украину сотню с лишним бойцов спецназа. Они обучат украинских силовиков снайперской стрельбе и диверсионной деятельности. Впрочем, не все поддерживают такую политику. Израиль не разрешает другим странам поставлять оружие своего производства Киеву. Ранее это уже сделала Германия. 

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Информационные вбросы, фейки и нагнетание. Ситуация вокруг Украины проще не становится. США и НАТО продолжают переброску сил в Украину и другие государства...
 
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