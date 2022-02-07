Апартаменты вашей мечты в домах Лиссабон и Манчестер . ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ НА СТАРТЕ ПРОДАЖ в MINSK WORLD!

Источник материала: Myfin



Апартаменты вашей мечты в домах «Лиссабон» и «Манчестер»

Вам хотелось бы узнать больше о многофункциональном комплексе Minsk World? Звоните и приходите к нам!



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Квартал «Западная Европа» с высоты птичьего полёта

«Западная Европа» — название одного из кварталов мечты многофункционального комплекса Minsk World, где владельцам апартаментов обеспечена шаговая доступность необходимых для комфортной жизни объектов инфраструктуры.





Дома в квартале «Западная Европа»

В многофункциональном комплексе Minsk World появится Международный финансовый центр, а у вас — уникальная возможность жить в шаговой доступности от «делового сердца Беларуси», имя которого однажды станет нарицательным, как Уолл-стрит или Лондонский Сити.



Международный финансовый центр – лицо Минска будущего!



Открытие крупнейшего ритейла страны не за горами!

Minsk World



Спортивная площадка в квартале «Западная Европа»

Рядом с МФЦ строится самый большой торгово-развлекательный центр страны, где будет представлена широчайшая палитра брендов ведущих отечественных и зарубежных производителейПоявятся стадионы для командных игр, всегда открытые для жителей уникального «15-минутного города» —

Вы сможете отправляться на пробежки или просто гулять под сенью великолепного парка! Здесь будет множество территорий для воркаута.



Территория для вокраута в квартале «Западная Европа»

Любители велоспорта смогут ездить по велодорожкам, соединяющим кварталы. Вернувшись, можно будет разместить велосипед в байкбоксе, расположенном в подъезде, или у входа, на велопарковке.



Квартал«Западная Европа» в многофункциональном комплексе Minsk World— шедевр современной городской архитектуры, где для владельцев апартаментов, их детей, а также четвероногих друзей и автомобилей создано абсолютно всё. Предусмотрены зоны выгула собак.

Можно продлить жизнь автомобиля на годы, если укрыть его от непогоды на 9-этажном паркинге, который возводится прямо через дорогу от квартала.



Паркинг на улице Германовская, 7

Вашему авто будет обеспечена круглосуточная охрана, а вам — автоматизированный доступ к машине в режиме 24/7!

Minsk. World. Место, где детское счастье расцветает посреди зимы!

Под окнами престижных домов яркие и красочные детские городки.

Детская площадка в Minsk World

Малыши смогут играть даже без присмотра родителей, а тинейджеры весело проводить время. Транзитного движения через прилегающую территорию домов Minsk World нет: парковки расположены по периметру кварталов.

В «Западной Европе» появятся 2 детских сада (каждый на 230 мест).

Вы играете в баскетбол, а рядом резвятся малыши!

Построят современную поликлинику, запроектированы музыкальная школа и библиотека.



«Манчестер» и «Лиссабон» встречают владельцев апартаментов и гостей дизайнерскими лобби, где рядом со стойкой консьержа есть комфортные места ожидания для посетителей.

Дизайнерское лобби в доме «Лиссабон»

Дизайнерское лобби в доме «Манчестер»

На первом уровне находится туалетная комната с пеленальным столиком.

«Лиссабон». Всё для новосёлов, их детей и «четвероногих» друзей!

Есть место, где можно оставлять детские коляски. Для удобства молодых мам и лиц с ограниченными возможностями в домах будут пандусы.

«Манчестер». Комфорт и уют начинаются с порога вашего дома!

Предусмотрены кладовые помещения. В стилобатах домов «Манчестер» и «Лиссабон» откроются небольшие магазины, уютные кафе и рестораны с отдельными входами. Хотите купить необходимое или отдохнуть за чашечкой кофе? Спуститесь в панорамном лифте на 1-й этаж — всё для вашего комфорта!

Три лифта в «Лиссабоне»: грузовой, панорамный и скоростной!

Апартаменты свободной планировки площадью от 28 м2 до 75 м2 позволят реализовать самый смелый дизайнерский замысел. Обустройте их так, как вы об этом давно мечтали!

Панорамные окна — от пола до потолка! — откроют взору дивную картину растущего на глазах мегаполиса. Снаружи нанесена лёгкая тонировка, обеспечивающая приватность личной жизни. Все апартаменты с панорамными окнами и остекленными лоджиями.

Minsk World станет не только деловым, но и культурным центром мегаполиса. В здании аэропорта «Минск-1» планируют открыть Музей авиации и космонавтики!

Вы автовладелец? К элитному кварталу «Западная Европа» прилегают Южная магистраль, где сейчас строится паркинг, и улица Савицкого. Рядом улицы Кижеватова и Аэродромная. Удачно расположенные транспортные артерии позволят добираться в любую точку города или уезжать за его пределы в канун уик-энда.

Вы предпочитаете общественный транспорт? В шаговой доступности уже принимающая пассажиров станция метро «Ковальская слобода» На 2023 год запланировано открытие ст. м. «Аэродромная», где ведётся отделка керамогранитом. По периметру многофункционального комплекса множество остановок общественного транспорта — легко добраться в любую точку мегаполиса!

Minsk World – комфорт для каждого!

Апартаменты в Minsk World ждут вас! Выгоднее всего приобрести их сейчас, на старте продаж! Когда счастливые новосёлы получают ключи, элитная недвижимость вырастает в цене.

Причины этого роста очевидны! Комфортабельный дом готов, инфраструктура квартала (и многофункционального комплекса в целом) более развита, улучшилось транспортное сообщение.

Стать владельцем престижных апартаментов помогут не только накопленные вами средства, а также:

Беспроцентная рассрочка до 60 месяцев (при первоначальном взносе от 30% и выше)

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Эстетика нового века!

Minsk World . История комфорта, которую мы пишем для Вас!

*«Дубай Инвестмент» (ООО «Дубай Инвестмент»), УНП 193542507