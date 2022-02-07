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Апартаменты вашей мечты в домах Лиссабон и Манчестер . ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ НА СТАРТЕ ПРОДАЖ в MINSK WORLD!
Источник материала: Myfin
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«Западная Европа» — название одного из кварталов мечты многофункционального комплекса Minsk World, где владельцам апартаментов обеспечена шаговая доступность необходимых для комфортной жизни объектов инфраструктуры.
В многофункциональном комплексе Minsk World появится Международный финансовый центр, а у вас — уникальная возможность жить в шаговой доступности от «делового сердца Беларуси», имя которого однажды станет нарицательным, как Уолл-стрит или Лондонский Сити.
Рядом с МФЦ строится самый большой торгово-развлекательный центр страны, где будет представлена широчайшая палитра брендов ведущих отечественных и зарубежных производителейПоявятся стадионы для командных игр, всегда открытые для жителей уникального «15-минутного города» — Minsk World.
Вы сможете отправляться на пробежки или просто гулять под сенью великолепного парка! Здесь будет множество территорий для воркаута.
Любители велоспорта смогут ездить по велодорожкам, соединяющим кварталы. Вернувшись, можно будет разместить велосипед в байкбоксе, расположенном в подъезде, или у входа, на велопарковке.
Квартал«Западная Европа» в многофункциональном комплексе Minsk World— шедевр современной городской архитектуры, где для владельцев апартаментов, их детей, а также четвероногих друзей и автомобилей создано абсолютно всё. Предусмотрены зоны выгула собак.
Можно продлить жизнь автомобиля на годы, если укрыть его от непогоды на 9-этажном паркинге, который возводится прямо через дорогу от квартала.
Вашему авто будет обеспечена круглосуточная охрана, а вам — автоматизированный доступ к машине в режиме 24/7!
Под окнами престижных домов яркие и красочные детские городки.
Малыши смогут играть даже без присмотра родителей, а тинейджеры весело проводить время. Транзитного движения через прилегающую территорию домов Minsk World нет: парковки расположены по периметру кварталов.
В «Западной Европе» появятся 2 детских сада (каждый на 230 мест).
Построят современную поликлинику, запроектированы музыкальная школа и библиотека.
«Манчестер» и «Лиссабон» встречают владельцев апартаментов и гостей дизайнерскими лобби, где рядом со стойкой консьержа есть комфортные места ожидания для посетителей.
На первом уровне находится туалетная комната с пеленальным столиком.
Есть место, где можно оставлять детские коляски. Для удобства молодых мам и лиц с ограниченными возможностями в домах будут пандусы.
Предусмотрены кладовые помещения. В стилобатах домов «Манчестер» и «Лиссабон» откроются небольшие магазины, уютные кафе и рестораны с отдельными входами. Хотите купить необходимое или отдохнуть за чашечкой кофе? Спуститесь в панорамном лифте на 1-й этаж — всё для вашего комфорта!
Апартаменты свободной планировки площадью от 28 м2 до 75 м2 позволят реализовать самый смелый дизайнерский замысел. Обустройте их так, как вы об этом давно мечтали!
Панорамные окна — от пола до потолка! — откроют взору дивную картину растущего на глазах мегаполиса. Снаружи нанесена лёгкая тонировка, обеспечивающая приватность личной жизни. Все апартаменты с панорамными окнами и остекленными лоджиями.
Minsk World станет не только деловым, но и культурным центром мегаполиса. В здании аэропорта «Минск-1» планируют открыть Музей авиации и космонавтики!
Вы автовладелец? К элитному кварталу «Западная Европа» прилегают Южная магистраль, где сейчас строится паркинг, и улица Савицкого. Рядом улицы Кижеватова и Аэродромная. Удачно расположенные транспортные артерии позволят добираться в любую точку города или уезжать за его пределы в канун уик-энда.
Вы предпочитаете общественный транспорт? В шаговой доступности уже принимающая пассажиров станция метро «Ковальская слобода» На 2023 год запланировано открытие ст. м. «Аэродромная», где ведётся отделка керамогранитом. По периметру многофункционального комплекса множество остановок общественного транспорта — легко добраться в любую точку мегаполиса!
Апартаменты в Minsk World ждут вас! Выгоднее всего приобрести их сейчас, на старте продаж! Когда счастливые новосёлы получают ключи, элитная недвижимость вырастает в цене.
Причины этого роста очевидны! Комфортабельный дом готов, инфраструктура квартала (и многофункционального комплекса в целом) более развита, улучшилось транспортное сообщение.
Стать владельцем престижных апартаментов помогут не только накопленные вами средства, а также:
Minsk World. История комфорта, которую мы пишем для Вас!
*«Дубай Инвестмент» (ООО «Дубай Инвестмент»), УНП 193542507
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Апартаменты вашей мечты в домах Лиссабон и Манчестер . ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ НА СТАРТЕ ПРОДАЖ в MINSK WORLD!
Жизнь в реалиях европейского комфорта мечта многих! Хотите реализовать её, получив ключи от престижных апартаментов в эксклюзивном многофункциональном...
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