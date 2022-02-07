﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Физлица в Беларуси в январе больше продали валюты, чем купили

07.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Физлица в Беларуси в январе больше продали валюты, чем купиливалюты, чем купили" class="one-news__figure-img">

Чистыми продавцами иностранной валюты продолжают оставаться физлица в Беларуси. На $30,4 млн больше они продали в январе, чем купили, пишет БЕЛТА со ссылкой на статистические данные Национального банка.

$832,5 млн - общий объем купленной физлицами наличной и безналичной иностранной валюты в январе, проданной - $862,9 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в роли чистых продавцов иностранной валюты также выступали в январе. Предприятия продали на $50,1 млн валюты больше, чем купили.

$2,031 млрд - общий объем купленной юрлицами иностранной валюты в январе, проданной - $2,081 млрд.

Фото: архив БЕЛТА

 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чистыми продавцами иностранной валюты продолжают оставаться физлица в Беларуси. На $30,4 млн больше они продали в январе, чем купили, пишет БЕЛТА со ссылкой на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Двум напавшим на сотрудников ГАИ жителям Могилевского района предъявлено обвинение
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by