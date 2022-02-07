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Физлица в Беларуси в январе больше продали валюты, чем купили
Источник материала: ОНТвалюты, чем купили" class="one-news__figure-img">
Чистыми продавцами иностранной валюты продолжают оставаться физлица в Беларуси. На $30,4 млн больше они продали в январе, чем купили,
$832,5 млн - общий объем купленной физлицами наличной и безналичной иностранной валюты в январе, проданной - $862,9 млн.
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в роли чистых продавцов иностранной валюты также выступали в январе. Предприятия продали на $50,1 млн валюты больше, чем купили.
$2,031 млрд - общий объем купленной юрлицами иностранной валюты в январе, проданной - $2,081 млрд.
Фото: архив БЕЛТА
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Чистыми продавцами иностранной валюты продолжают оставаться физлица в Беларуси. На $30,4 млн больше они продали в январе, чем купили, пишет БЕЛТА со ссылкой на...
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