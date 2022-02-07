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Олимпиада в Пекине 7 февраля: кто сегодня из белорусских спортсменов выйдет на старт?

07.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Олимпиада в Пекине 7 февраля: кто сегодня из белорусских спортсменов выйдет на старт?

Продолжаются зимние олимпийские игры в Китае. Накануне белорусские спортсмены на старт не выходили, а сегодня особое внимание болельщиков приковано к биатлону.

В женской индивидуальной гонке на 15 километров на старт выйдут 4 белоруски: Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко и Елена Кручинкина. Начало гонки – в полдень по белорусскому времени. Очки, набранные биатлонистками на Олимпиаде, идут в общий зачет Кубка мира. Динара Алимбекова в генеральной классификации борется за большой хрустальный глобус, занимая второе место. Также сегодня в Пекине продолжат выступление белорусские конькобежцы. 

На дистанции полторы тысячи метров борьбу будут вести Марина Зуева и Екатерина Слоева. Забеги начнутся в 11:30. Продолжаем болеть за белорусов и надеемся, что нашей команде удастся открыть счет завоеванным медалям на Олимпиаде в Китае.

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Продолжаются зимние олимпийские игры в Китае. Накануне белорусские спортсмены на старт не выходили, а сегодня особое внимание болельщиков приковано к биатлону. В...
 
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