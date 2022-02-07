|
Запрет на транзит из Литвы нефтепродуктов и удобрений вступил в силу в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Беларусь с 7 февраля вводит
Литовским компаниям, прежде всего Литовским железным дорогам и Клайпедскому порту, сложившаяся ситуация грозит миллионными убытками и массовыми сокращениями.
Ранее мы
Фото: архив БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь с 7 февраля вводит запрет на транспортировку по своей территории продуктов нефтепереработки, минеральных и химических удобрений из Литвы. Минск принял...
|
Архив (Разное)