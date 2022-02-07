Запрет на транзит из Литвы нефтепродуктов и удобрений вступил в силу в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Беларусь с 7 февраля вводит запрет на транспортировку по своей территории продуктов нефтепереработки, минеральных и химических удобрений из Литвы. Минск принял такое решение в ответ на транзитную блокаду «Беларуськалия», которую организовали власти Литвы, пишет БЕЛТА.

Литовским компаниям, прежде всего Литовским железным дорогам и Клайпедскому порту, сложившаяся ситуация грозит миллионными убытками и массовыми сокращениями.

Ранее мы писали , что 300 человек оказались под угрозой увольнения на Литовской железной дороге.

Фото: архив БЕЛТА





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