С чем носить белую рубашку? Вот 3 современных сочетания

Источник материала: ОНТ

Английская пословица гласит, что «чем хуже у тебя идут дела, тем лучше ты должен одеваться». И любой образ может стать гораздо лучше, если в нем нашла свое место обычная универсальная белая рубашка.

Отличное сочетание - белая рубашка и сарафан свободного силуэта или любое другое свободное платье на бретельках. Сюда можно добавить грубую обувь и массивные аксессуары – так вы добьетесь большей современности.



Белая рубашка и кожаные брюки - этот образ отлично подойдёт и для офисного дресс-кода, и для встречи с подругами после работы. В последнем случае просто используйте в макияже красную помаду и аксессуары – и вот вы уже готовы к вечернему выходу.



Белая рубашка и черная водолазка – такое сочетание согреет вас в холодную погоду, а еще будет смотреться стильно и необычно. Низ рубашки можно либо заправить в брюки, либо оставить навыпуск. И к этому добавить ремень – так вы подчеркнете силуэт.

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