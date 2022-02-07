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С чем носить белую рубашку? Вот 3 современных сочетания
Источник материала: ОНТ
Английская пословица гласит, что «чем хуже у тебя идут дела, тем лучше ты должен одеваться». И любой образ может стать гораздо лучше, если в нем нашла свое место обычная универсальная белая рубашка.
Отличное сочетание - белая рубашка и сарафан свободного силуэта или любое другое свободное платье на бретельках. Сюда можно добавить грубую обувь и массивные аксессуары – так вы добьетесь большей современности.
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Английская пословица гласит, что «чем хуже у тебя идут дела, тем лучше ты должен одеваться». И любой образ может стать гораздо лучше, если в нем нашла свое место...
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