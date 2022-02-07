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В обновленном Кодексе об образовании закрепили дистанционное и сетевое обучение
Источник материала: ОНТ
В духе времени идет и образовательный процесс. В обновленном Кодексе об образовании теперь закреплена дистанционная форма получения знаний, прописан и новый вид – сетевое образование.
Эти изменения продолжают обсуждать в педагогической и студенческой среде. Дистанционное образование в ковидное время крайне актуально, но до сих пор законодательно прописано не было. Что касается сетевого – это плюс не только для университетов, но и колледжей, а также школ. И фактически более широкий доступ к передовым технологиям и разработкам.
Плюсы и для среднего специального образования. Если раньше подготовка специалистов занимала от года до двух, то теперь ее предлагают уменьшить до шести месяцев либо года. И от этого никак не пострадает качество полученных знаний. В помощь современному оборудованию пришли тренажеры и симуляторы станков, которые позволяют освоить образовательную программу и быстрее выпустить в реальный сектор экономики специалистов.
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В духе времени идет и образовательный процесс. В обновленном Кодексе об образовании теперь закреплена дистанционная форма получения знаний, прописан и новый вид...
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