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В обновленном Кодексе об образовании закрепили дистанционное и сетевое обучение

07.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В обновленном Кодексе об образовании закрепили дистанционное и сетевое обучение

В духе времени идет и образовательный процесс. В обновленном Кодексе об образовании теперь закреплена дистанционная форма получения знаний, прописан и новый вид – сетевое образование. 

Эти изменения продолжают обсуждать в педагогической и студенческой среде. Дистанционное образование в ковидное время крайне актуально, но до сих пор законодательно прописано не было. Что касается сетевого – это плюс не только для университетов, но и колледжей, а также школ. И фактически более широкий доступ к передовым технологиям и разработкам.   

Валерий Голубовский, ректор республиканского института профессионального образования: «Это расширяет возможности учебных заведений, которые не имеют оснащенной материальной базы современным оборудованием, но сегодня они совершенно законно могут проводить часть обучения, выездные занятия на базе центров компетенций, которые оснащены  по мировым технологиям». 

Плюсы и для среднего специального образования.   Если раньше подготовка специалистов занимала от года до двух, то теперь ее предлагают уменьшить до шести месяцев либо года. И от этого никак не пострадает качество полученных знаний. В помощь современному оборудованию пришли тренажеры и симуляторы станков, которые позволяют освоить образовательную программу и быстрее выпустить в реальный сектор экономики специалистов.   

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В духе времени идет и образовательный процесс. В обновленном Кодексе об образовании теперь закреплена дистанционная форма получения знаний, прописан и новый вид...
 
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