|
Самое главное в общении – слышать то, что не сказано. Как по жестам узнать эмоции собеседника?
Источник материала: ОНТ
Язык тела вместо тысячи слов. Сегодня говорим в том числе о невербальном общении. И здесь у каждого народа – свои особенности выражения чувств. Например, когда немцам нравится чья-то идея, они поднимают брови вверх. А у англичан этот же жест означает крайнее недоверие. Мимика и позы – это универсальный язык общения. И, порой, он способен рассказать о собеседнике больше, чем вы думаете.
Жесты, движения рук, головы, поза, направление взгляда, мимика, дистанция между собеседниками и прикосновения. Часто эмоции выражают не только слова, но и жесты. От 60% до 80% информации о собеседнике мы получаем по средствам невербалики. И только 20-40% усваивается нами при помощи слов.
Тело намного сложнее контролировать, чем слова, поэтому его сигналам мы доверяем больше, чем тому, что говорит собеседник. Успех в общении во многом зависит от этого в какой позе находится человек – открытой или закрытой. Если ноги и руки не скрещены, грудная клетка открыта, а подбородок слегка поднят – мы понимаем, что человек ничего не скрывает и готов к общению. Но это не всегда так.
Настороженность, доверие, агрессия, любовь - по дистанции, на которой находятся участники коммуникации, можно определить чувства, которые они испытывают друг к другу. Этим занимается наука проксемика. Она исследует пространственные условия общения — расположение собеседников в момент их контакта. В связи с этим различают интимную, личную, социальную, публичную дистанции.
Как известно, жесты и слова не только лечат, но и калечат. Если вам в мессенджере написали сообщение с оскорблением, а им считается унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме, это может быть нецензурная брань или фото-видеоинформация, которые противоречат общепринятым нормам. Здесь обидчик может понести наказание.
Как говорил американский ученый, Питер Друкер: «Самое главное в общении - слышать то, что не сказано». Невербальное общение используют успешные политики, адвокаты, бизнесмены, актеры, следователи и другие. По результатам исследований, оно в 13 раз усиливает наши слова.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Язык тела вместо тысячи слов. Сегодня говорим в том числе о невербальном общении. И здесь у каждого народа – свои особенности выражения чувств. Например, когда...
|
Архив (Разное)