Самое главное в общении – слышать то, что не сказано. Как по жестам узнать эмоции собеседника?

Источник материала: ОНТ

Язык тела вместо тысячи слов. Сегодня говорим в том числе о невербальном общении. И здесь у каждого народа – свои особенности выражения чувств. Например, когда немцам нравится чья-то идея, они поднимают брови вверх. А у англичан этот же жест означает крайнее недоверие. Мимика и позы – это универсальный язык общения. И, порой, он способен рассказать о собеседнике больше, чем вы думаете.

Жесты, движения рук, головы, поза, направление взгляда, мимика, дистанция между собеседниками и прикосновения. Часто эмоции выражают не только слова, но и жесты. От 60% до 80% информации о собеседнике мы получаем по средствам невербалики. И только 20-40% усваивается нами при помощи слов.

Сергей Шлапак, психолог, преподаватель психологии: «Осанка большую роль играет, по ней мы определяем сразу человека. Если он с прямыми плечами, офицерская осанка, значит он нормально дышит, у него нормальное здоровье, если плохая – он плохо дышит, тревожный, плохая выносливость, может быть он болеет, и мы держимся подальше, вот так мы считываем, рефлекторно».

Тело намного сложнее контролировать, чем слова, поэтому его сигналам мы доверяем больше, чем тому, что говорит собеседник. Успех в общении во многом зависит от этого в какой позе находится человек – открытой или закрытой. Если ноги и руки не скрещены, грудная клетка открыта, а подбородок слегка поднят – мы понимаем, что человек ничего не скрывает и готов к общению. Но это не всегда так.

Сергей Шлапак, психолог, преподаватель психологии: «Позы играют роль, конечно. Но давайте посмотрим какое кресло – удобное или неудобное. Если у вас кресло большое и широкое, то вам в нем удобно сидеть развалившись. Если у вас табуреточка, то вы будете, скорее всего, сидеть согнувшись, некоторое время держать позу удобной, но потом вас все равно будет немножко сгибать. Контекст играет большую роль».

Настороженность, доверие, агрессия, любовь - по дистанции, на которой находятся участники коммуникации, можно определить чувства, которые они испытывают друг к другу. Этим занимается наука проксемика. Она исследует пространственные условия общения — расположение собеседников в момент их контакта. В связи с этим различают интимную, личную, социальную, публичную дистанции.

Сергей Шлапак, психолог, преподаватель психологии: «Если мы кому-то нравимся или нам кто-то нравится, мы стремимся быть поближе. Если нам человек не нравится, мы стремимся быть подальше. Часто бывает навязанное общение, и когда один человек пытается всё время подойти, второй пытается все время отойти, и в результате поучается у нас такой танец».

Как известно, жесты и слова не только лечат, но и калечат. Если вам в мессенджере написали сообщение с оскорблением, а им считается унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме, это может быть нецензурная брань или фото-видеоинформация, которые противоречат общепринятым нормам. Здесь обидчик может понести наказание.

Евгения Потапова, адвокат Минской городской коллегии адвокатов: «В такой ситуации это будет административная ответственность по ч 1. ст 10.2. Это ответственность, влекущая наложение штрафа, до 30 базовых величин».

Как говорил американский ученый, Питер Друкер: «Самое главное в общении - слышать то, что не сказано». Невербальное общение используют успешные политики, адвокаты, бизнесмены, актеры, следователи и другие. По результатам исследований, оно в 13 раз усиливает наши слова.

Фото: Pixabay.com

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