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Пожар в общежитии в Минске: эвакуированы 100 человек, из них 20 детей

07.02.2022 11:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре в общежитии эвакуированы 100 человек, из них 20 детей. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

"Сегодня в 5.44 спасателям от жильцов поступило сообщение о загорании в комнате общежития по ул.Малинина, 28. На место происшествия выехали подразделения МЧС. По прибытии к месту по внешним признакам наблюдался дым средней концентрации из окна 4-го этажа. В ходе разведки было установлено, что произошло загорание имущества площадью 2 кв.м. Подразделения МЧС совместно с администрацией общежития эвакуировали 100 человек, из них 20 детей", - рассказали в МЧС.

В результате пожара в жилой комнате блока повреждено имущество, закопчены стены и потолок.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - короткое замыкание электророзетки в комнате.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В результате пожара в жилой комнате блока повреждено имущество, закопчены стены и потолок.
 
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