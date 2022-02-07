Кризиса нет? Золотовалютные резервы близки к максимуму. Одной картинкой

Источник материала: Myfin



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Январские выплаты Беларуси по внешнему долгу оказались на пике и достигли $360 млн. Однако это не помешало Нацбанку увеличить валютные резервы. Как объяснил регулятор росту запасов помог большой объем валютных поступлений от экспортных пошлин, а также покупка валюты на внутреннем внутреннем рынке, где ее оказалось в избытке. Таким образом Нацбанк продолжил наращивать золото-валютные резервы, а их объем постепенно приближается к историческому максимуму 2019-го года, когда они составляли $8,9 млрд.



Инфографика: Myfin.by

Напомним, самого низкого значения в 2021 году ЗВР достигали 1 марта, опустившись до $6,9 млрд. ЗВР необходимы стране для сглаживания колебаний курса национальной валюты и гарантии выплат по внешнему долгу.

Согласно традиционным оценкам экономистов объем ЗВР должен составлять 3-5 месячных объемов импорта. По оперативным данным Белстата в среднемесячный импорт в 2021-м составил $3181 млн. Таким образом ЗВР покрывают менее 3 месячных объемов импорта и пока не дотягивают до нижней границы достаточности.

Еще один критерий оценки ЗВР: их объем должен превышать внешний госдолг . По данным Минфина внешний государственный долг Беларуси на 1 января 2022 достиг $18,2 млрд, что превышает объем ЗВР в 2,1 раза.

Тем не менее, текущее значение ЗВР Беларуси находится около двухлетнего максимума.