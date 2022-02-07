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В Беларуси за выходные в ДТП шесть человек погибли и 29 травмированы

07.02.2022 12:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За истекшие выходные произошло 21 учетное ДТП, в которых шесть человек погибли и 29 травмированы. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Установлены 113 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 345 водителей не имели права управления транспортным средством.

"В ближайшие дни ожидаются нестабильные погодные условия с туманом и осадками в виде снега и мокрого снега. Положительные температуры днем будут сменяться заморозками ночью, в связи с чем на дорогах становится скользко и небезопасно", - добавили в МВД.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Установлены 113 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 345 водителей не имели права управления транспортным средством.
 
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