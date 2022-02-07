Сборная России пока лидирует в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине

Источник материала: ОНТ

С первых дней Олимпиады спортсмены начали борьбу не только за награды, но и за лидерство в медальном зачете команд.

Сейчас на первом месте сборная России, у которой два золота, два серебра и две бронзы. Второе место занимают норвежцы, завоевавшие две золотые и одну бронзовую награды. На третьем месте с двумя золотыми медалями — Швеция. Далее идет Канада и сразу три команды делят пятую строку — это Китай, Германия и Нидерланды. У сборной Беларуси на Играх пока нет наград.

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