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Сборная России пока лидирует в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине
Источник материала: ОНТ
С первых дней Олимпиады спортсмены начали борьбу не только за награды, но и за лидерство в медальном зачете команд.
Сейчас на первом месте сборная России, у которой два золота, два серебра и две бронзы. Второе место занимают норвежцы, завоевавшие две золотые и одну бронзовую награды. На третьем месте с двумя золотыми медалями — Швеция. Далее идет Канада и сразу три команды делят пятую строку — это Китай, Германия и Нидерланды. У сборной Беларуси на Играх пока нет наград.
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С первых дней Олимпиады спортсмены начали борьбу не только за награды, но и за лидерство в медальном зачете команд. Сейчас на первом месте сборная России, у которой...
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