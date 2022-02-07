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Сборная России по фигурному катанию выиграла золото в командном турнире

07.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная России по фигурному катанию выиграла золото в командном турнире

Сборная России по фигурному катанию выиграла золото в командном турнире.  

То, что россияне возьмут золотые награды стало известно досрочно: после того, как танцевальный дуэт Виктория Синицына и Никита Кацалапов практически безупречно исполнили произвольную программу и заняли второе место. Перед выступлением женщин в одиночном катании россияне набрали 64 балла и их было уже не догнать. Камилла Валиева, которая завершала программу, вышла на лед уже в статусе Олимпийской чемпионки. Россиянка выиграла произвольную программу. Золото в командном турнире россияне завоевали второй раз в истории — впервые это случилось на Олимпиаде в Сочи. 

Фото: vk.com/sbornayasegodnyaizavtra

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Сборная России по фигурному катанию выиграла золото в командном турнире.   То, что россияне возьмут золотые награды стало известно досрочно: после того, как...
 
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