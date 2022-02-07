В Оттаве власти ввели чрезвычайное положение из-за протестов

Источник материала: ОНТ

В столице Канады – Оттаве – власти ввели чрезвычайное положение. Полиция не может взять под контроль ситуацию с антиковидными протестами.

В выходные дни людей на улице стало только больше. К водителям-дальнобойщикам, которые стали зачинщиками протеста, присоединились обычные люди. С плакатами «Нет диктатуре!», «Долой тиранию!» и другими. Но главное требование – отмена всех ковидных ограничений. Власти страны отказываются вести диалог с недовольными. Премьер Джастин Трюдо, который эвакуировался из резиденции и находится в секретном месте, назвал протестующих «маргинальным меньшинством».

Не заканчиваются протесты против ограничений и в Европе. В Испании на улицы вышли противники вакцинации. В Нидерландах люди требуют послаблений, и власть под давлением протестов смягчает ограничения. Отмены дискриминирующих законов потребовали также жители Праги.

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