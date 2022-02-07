|
Труп лося нашли возле белорусско-литовской границы: животное прошло через колючее заграждение на литовской стороне
Источник материала: ОНТ
В Госпогранкомитете
Труп лося 4 февраля вечером у белорусско-литовской границы в Поставском районе обнаружили белорусские пограничники. Кровавая дорожка на снегу показала, что животное прошло через колючее заграждение, которое установили на литовской стороне.
Лось, помимо тела, повредил еще и глаза. Ослепленное животное, преодолев искусственное препятствие, прошло ещё 20 м и из-за кровопотери пало.
Фото и видео ГПК Беларуси
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Труп лося нашли возле белорусско-литовской границы: животное прошло через колючее заграждение на литовской стороне
В Госпогранкомитете сообщили, что нашли труп лося возле белорусско-литовской границы. Труп лося 4 февраля вечером у белорусско-литовской границы в Поставском...
|
Архив (Разное)