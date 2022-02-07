Труп лося нашли возле белорусско-литовской границы: животное прошло через колючее заграждение на литовской стороне

Источник материала: ОНТ

В Госпогранкомитете сообщили , что нашли труп лося возле белорусско-литовской границы.







Труп лося 4 февраля вечером у белорусско-литовской границы в Поставском районе обнаружили белорусские пограничники. Кровавая дорожка на снегу показала, что животное прошло через колючее заграждение, которое установили на литовской стороне.





Лось, помимо тела, повредил еще и глаза. Ослепленное животное, преодолев искусственное препятствие, прошло ещё 20 м и из-за кровопотери пало.





Фото и видео ГПК Беларуси

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