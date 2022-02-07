﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Соловьев: Лукашенко относится к народу, как к своим детям

07.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Тема взаимоотношений с Литвой – одна из блока вопросов по внешнему контуру, которые прозвучали в интервью Александра Лукашенко российскому журналисту Владимиру Соловьеву. Полная версия станет доступна сегодня. 

А фрагменты, которые уже появились, вызвали живой отклик. Эмоциональность разговора и искреннюю позицию белорусского лидера отметил и сам Владимир Соловьев.

Подробности в видео.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тема взаимоотношений с Литвой – одна из блока вопросов по внешнему контуру, которые прозвучали в интервью Александра Лукашенко российскому журналисту Владимиру...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси за выходные в ДТП шесть человек погибли и 29 травмированы
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by