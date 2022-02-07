|
Соловьев: Лукашенко относится к народу, как к своим детям
Источник материала: ОНТ
Тема взаимоотношений с Литвой – одна из блока вопросов по внешнему контуру, которые прозвучали в интервью Александра Лукашенко российскому журналисту Владимиру Соловьеву. Полная версия станет доступна сегодня.
А фрагменты, которые уже появились, вызвали живой отклик. Эмоциональность разговора и искреннюю позицию белорусского лидера отметил и сам Владимир Соловьев.
Подробности – в видео.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тема взаимоотношений с Литвой – одна из блока вопросов по внешнему контуру, которые прозвучали в интервью Александра Лукашенко российскому журналисту Владимиру...
|
Архив (Разное)