Соловьев: Лукашенко относится к народу, как к своим детям

Источник материала: ОНТ

Тема взаимоотношений с Литвой – одна из блока вопросов по внешнему контуру, которые прозвучали в интервью Александра Лукашенко российскому журналисту Владимиру Соловьеву. Полная версия станет доступна сегодня.

А фрагменты, которые уже появились, вызвали живой отклик. Эмоциональность разговора и искреннюю позицию белорусского лидера отметил и сам Владимир Соловьев.

Подробности – в видео.

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