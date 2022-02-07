Часть сотрудников МЧС в Беларуси планируют вооружить

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко на совещании по совершенствованию структуры системы МЧС обсуждал вопрос о том, что планируется вооружить часть сотрудников МЧС, чтобы в случае военных действий или конфликта, они могли быть в том числе задействованы наравне с армией в военных целях, передает БЕЛТА.

Президент предположил, что, модернизируя МЧС, и в мирное время найдется для них работа как вооруженных людей.

Получится, что одной стороны, сотрудники МЧС будут спасателями. И вторая их функция как вооруженных людей. В случае момента во время Ч встанут на защиту Родины, по словам Главы государства.

Фото: БЕЛТА

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