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Возле берегов Туниса спасены более 160 беженцев

07.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Возле берегов Туниса спасены более 160 беженцев

Из моря возле берегов Туниса «выловили» больше 160 беженцев, которые направлялись в Европу.

Тонущую лодку обнаружила береговая охрана на юго-востоке страны, недалеко от промышленного города Сфакс. Людей удалось спасти. По статистике, смертность на воде растет, несмотря на то, что полиция перехватывает лодки, перевозящие беженцев. 

Средиземное море - самый популярный и смертоносный маршрут среди тех, кто направляется в Европу. С января по ноябрь прошлого года более 2,5 тысяч человек погибли или пропали без вести в водах, пытаясь добраться до Европы через Средиземное море и по маршруту вдоль северо-западного побережья Африки. 

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Из моря возле берегов Туниса «выловили» больше 160 беженцев, которые направлялись в Европу. Тонущую лодку обнаружила береговая охрана на юго-востоке страны,...
 
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