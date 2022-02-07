Референдум по Конституции пройдет при строгом соблюдении противоэпидемических мер

Источник материала: ОНТ

При строгом соблюдении противоэпидемических мер пройдет и республиканский референдум по изменениям и дополнениям Конституции. Меньше трех недель остается до главного политического события этой зимы в Беларуси. При территориальных комиссиях уже зарегистрировано более 800 национальных наблюдателей.

Будут и иностранные. От СНГ – миссия в составе 120 человек. Ожидаются и представители других стран. Приглашения, кроме ЦИК, имеют право рассылать Президент, Совет Министров, обе палаты парламента и Министерство иностранных дел. Продолжается формирование пула национальных наблюдателей. Они же будут регистрироваться при участковых комиссиях после их создания. Политические партии пока не особо активны, из 15 лишь несколько проявили инициативу. Но в ЦИКе отмечают, что корректировки в процессе наблюдения вносит эпидситуация. Комиссиям рекомендовано использовать метод сменяемости, чтобы исключить нахождение большого количества наблюдателей одномоментно на участках для голосования. Напомним республиканский референдум пройдет 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 февраля.

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