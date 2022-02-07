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Сборная Португалии выиграла Чемпионат Европы по мини-футболу
Источник материала: ОНТ
Сборная Португалии выиграла Чемпионат Европы по мини-футболу. В финале она одержали волевую победу над командой России.
Игра завершилась со счетом 4:2. В первом тайме россияне уверенно начали игру и вышли вперед — 2:0. Португальцы в третий раз на турнире сумели отыграться после двух пропущенных голов и в итоге выиграли весь чемпионат, подтвердив статус лучшей команды Европы. А россияне проиграли уже пятый финал Евро подряд.
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Сборная Португалии выиграла Чемпионат Европы по мини-футболу. В финале она одержали волевую победу над командой России. Игра завершилась со счетом 4:2. В первом...
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