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Европейская программа «Горизонт 2030»: возможности для инновационных МСП Беларуси — бесплатный вебинар
07.02.2022 13:17 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Про бизнес» и
Первый вебинар в 2022 году будет посвящен европейской программе «Горизонт 2030» и возможностям, которые она открывает для белорусских компаний. Вебинар пройдет в прямом эфире 17 февраля в 17:00. Чтобы присоединиться к нему, нужно зарегистрироваться с помощью
Как белорусский бизнес в сфере инноваций и технологий может получить поддержку европейских институтов? Каким критериям необходимо соответствовать и что нужно сделать, чтобы заявку рассмотрели и приняли? Об этом будем говорить в рамках предстоящего вебинара.
Программа вебинара:
Эксперт вебинара
Габриэлла Фиори является основателем консалтинговой компании .D Business Design, специализирующейся на вопросах проектирования услуг, качества обслуживания клиентов, разработки бизнес-моделей и совместной организации проектов государственно-частного партнерства, от идеи до разработки жизнеспособной бизнес-модели.
Ее подход опирается на методы конструктивного мышления, бережливых стартапов и гибкого управления проектами.
До создания .D Business Design она работала в PricewaterhouseCoopers (PwC) на должности директора, отвечая за проекты ГЧП на национальном уровне и за предложение услуг PwC для стартапов на юге Франции.
На самых ранних этапах своей карьеры она 10 лет проработала в Региональном агентстве инноваций региона Прованс-Альпы-Лазурный берег, где создала отдел стратегических исследований и руководила несколькими проектами ЕС.
Продолжительность вебинара составит около 90 минут.
Вебинар пройдет на платформе Zoom с синхронным переводом. Доступ по закрытой ссылке, которая будет выслана после регистрации.
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Европейская программа «Горизонт 2030»: возможности для инновационных МСП Беларуси — бесплатный вебинар
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