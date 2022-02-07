Европейская программа «Горизонт 2030»: возможности для инновационных МСП Беларуси — бесплатный вебинар

Источник материала: ProBusiness





«Про бизнес» и Всемирный банк в Беларуси запускают серию бесплатных вебинаров для малого и среднего бизнеса. Эксперты из США и ЕС будут выступать для участников вебинаров и делиться ценными рекомендациями, личным опытом и полезными инсайтами по ведению и развитию бизнеса, получению поддержки международных институтов, участию в программах и проектах.

Первый вебинар в 2022 году будет посвящен европейской программе «Горизонт 2030» и возможностям, которые она открывает для белорусских компаний. Вебинар пройдет в прямом эфире 17 февраля в 17:00. Чтобы присоединиться к нему, нужно зарегистрироваться с помощью онлайн-заявки .

Как белорусский бизнес в сфере инноваций и технологий может получить поддержку европейских институтов? Каким критериям необходимо соответствовать и что нужно сделать, чтобы заявку рассмотрели и приняли? Об этом будем говорить в рамках предстоящего вебинара.

Программа вебинара:

Рамочные основы программы «Горизонт 2030»

Приоритеты программы

Нюансы формирования успешной заявки для участия в программе.

Эксперт вебинара

Габриэлла Фиори

Основатель консалтинговой компании .D Business Design

Габриэлла Фиори является основателем консалтинговой компании .D Business Design, специализирующейся на вопросах проектирования услуг, качества обслуживания клиентов, разработки бизнес-моделей и совместной организации проектов государственно-частного партнерства, от идеи до разработки жизнеспособной бизнес-модели.

Ее подход опирается на методы конструктивного мышления, бережливых стартапов и гибкого управления проектами.

До создания .D Business Design она работала в PricewaterhouseCoopers (PwC) на должности директора, отвечая за проекты ГЧП на национальном уровне и за предложение услуг PwC для стартапов на юге Франции.

На самых ранних этапах своей карьеры она 10 лет проработала в Региональном агентстве инноваций региона Прованс-Альпы-Лазурный берег, где создала отдел стратегических исследований и руководила несколькими проектами ЕС.

Габриэлла имеет степень магистра экономики и бизнес-администрирования (Университет Пизы), степень магистра бизнес-администрирования в области управления услугами и инновациями (IAE Aix-en-Provence) и специализацию в области конструктивного мышления для бизнеса (INSEAD).

Продолжительность вебинара составит около 90 минут.

Вебинар пройдет на платформе Zoom с синхронным переводом. Доступ по закрытой ссылке, которая будет выслана после регистрации.