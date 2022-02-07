Вы заметили наш ребрендинг? Объясняем, почему «Про бизнес» решил обновиться

Источник материала: ProBusiness



Новый логотип «Про бизнес»

В начале 2022 года «Про бизнес» изменил свой логотип. Теперь то, что мы заряжаем предпринимательством, заметно сразу. Основатель «Про бизнес» Виталий Волянюк объяснил, зачем компании понадобилось менять лого, какую задачу ставили дизайнерам и как пришли к итоговому варианту. А Олег Зелинский, сооснователь креативного агентства Studio Limb , которое занималось разработкой нового логотипа, рассказал, как часто бизнесу нужно обновлять визуал и как быстро он приживается.

Виталий Волянюк: «Поняли, что мы не просто медиа»

— Первоначальный логотип «Про бизнес» разрабатывался еще весной 2014 года до запуска нашего портала. Мы тогда еще не знали до конца, что у нас получится. Не было ни продукта, ни аудитории. Но была идея сделать лучший в стране портал для бизнеса. Мы видели «Про бизнес» тогда именно как медиа.

Лого в 2014 году разрабатывался в студии известного дизайнера Вадима Скротского

при активной работе дизайнера компании «Тут Бай Медиа» Руслана Пакляка. Нам хотелось тогда, чтобы «Про бизнес» был четким, деловым, солидным, лаконичным. Думаю, на тот момент все эти идеи и пожелания удачно реализовались: белый логотип на черном фоне с четким авторским шрифтом. Ничего лишнего.



​ Первоначальный логотип «Про бизнес» ​

За годы работы «Про бизнес» наше изначальное видение его как классического медиа сильно трансформировалось. У нас появились бизнес-конференции и крупные форумы, начал работу Клуб Про бизнес.

Мы поняли, что мы не просто медиа, мы сообщество предпринимателей, людей из сферы бизнеса и одновременно площадка для общения, обмена опытом.

Мы сформулировали нашу миссию — содействовать развитию предпринимательства. Искренне верим: чем больше в обществе предпринимателей и чем более они образованы и активны, тем больше создается классных продуктов и сервисов, проектов, больше интересной работы и рабочих мест. Тем интереснее жить в таком обществе.



Виталий Волянюк. Фото probusiness.io

Мы также сформулировали наш девиз: заряжаем предпринимательством!

Заряжаем через реальные истории предпринимателей о преодолении трудностей и развитии. На портале вышло почти 10 тысяч материалов и тысячи классных историй о самых разных бизнесах.

Заряжаем через наших спикеров, практиков бизнеса и лучших экспертов, которые выступают на наших ивентах. На площадке «Про бизнес» выступали и представители малого бизнеса, и основатели таких компаний, как EPAM, «Атлант-М», «Алютех», Conte и других известных брендов, успешных на международным рынке.

Заряжаем через наши Youtube-проекты , содействующие развитию бизнеса. Через Клуб Про бизнес , где постоянно происходит обмен предпринимательской энергией и идеями.

Почему ребрендинг?

У любого продукта и бизнеса есть свои жизненные циклы. Логотип и визуальная коммуникация бренда с аудиторией должны соответствовать тому циклу, который компания проживает сейчас, и хотя бы немного заглядывать в будущее.

В конце 2021 года мы в «Про бизнес» пришли к выводу, что за 7 лет нашей работы мы обрели свою миссию, свой девиз, свое содержание. И нам нужно «подтянуть» нашу визуальную коммуникацию, чтобы она соответствовала содержанию, отражала его.

Как говорит известный маркетолог Андрей Федорив , ребрендинг — это попытка скачкообразно догнать время. Да, нам хотелось, чтобы время и логотип соответствовали друг другу. Мы решили поработать со Studio Limb. Ее основатель Олег Зелинский — участник нашего Клуба Про бизнес. Мы слышали хорошие отзывы о работе агентства. И, конечно, безусловным плюсом стало то, что Олег один из активных участников комьюнити «Про бизнес», хорошо понимает нас, нашу аудиторию, наши продукты.

Как ставили задачу студии?

Работа по созданию нового логотипа прошла в несколько итераций. Сначала мы очень подробно рассказывали ребятам из студии, какие смыслы закладывались в первоначальный логотип и как мы изменились со временем.

Подбирали эпитеты, каким бы хотелось видеть новый логотип: дерзкий, смелый, заряжающий предпринимательством. В то же время он должен быть лаконичным и деловым.

Затем ребята набросали первые версии логотипа. Мы попросили их не сдерживать свою фантазию. И некоторые варианты получились очень оригинальными. В итоге из дюжины эскизов мы отобрали два, которые, как нам кажется, наиболее соответствуют ДНК «Про бизнес». В них есть преемственность, и в то же время они отражают наше настоящее и устремлены в будущее.

Первый вариант отражал идею комьюнити и формирования чего-то нового из хаоса, а второй — предпринимательского заряда, который выражается в знаке «молнии» на логотипе.



Фото: Павел Садовский

Как определились с окончательным вариантом логотипа?

Интересно, что Олегу и его коллегам больше нравился первый вариант, а нам — второй.

Нам как заказчикам хотелось больше лаконичности и четкости, появление «молнии» и обновление шрифта казалось достаточным изменением.

В момент наших дискуссий Олег предложил протестировать оба варианта нового лого на фокус-группе. А именно — на ключевых клиентах и самых активных участниках комьюнити. Отличная идея, мы так и сделали.

В итоге почти 90% участников фокус-группы проголосовали за тот вариант, который нравился нам в «Про бизнес». Были и мнения, что лучше ничего не менять и все оставить, как раньше, потому что прежний логотип солиднее. Но мы были готовы и к таким мнениям. И для себя все же приняли решение меняться.

Новый логотип заряжает нужными эмоциями нас самих. Верим, что его примет и наше сообщество «Про бизнес».

Хочу поблагодарить ребят из Studio Limb за классную совместную работу. Умение не только креативить, но слышать и слушать. Весь процесс разработки нового логотипа был увлекательным и приятным.

Олег Зелинский: «Мы делали упор на полезность, которую приносит "Про бизнес"»

По словам основателя Studio Limb, перед дизайнерами стояла весьма амбициозная задача — показать многовекторность проекта и отразить, как сильно он изменился за последние годы.

— С момента создания первого логотипа «Про бизнес» компания прошла большой путь от узкоспециализированной информационной страницы до многопрофильного бизнеса с различными направлениями: бизнес-клуб, рекламная площадка, проведение масштабных конференций. Эти изменения и развитие компании было решено отразить с помощью обновленной визуальной коммуникации. Учитывая работу компании как с растущим бизнесом, так и с состоявшимися успешными компаниями, стояла задача объединить в новом логотипе эти две группы, сделав упор на ту полезность, которую приносит им «Про бизнес».



Олег Зелинский, соучредитель креативного агентства Studio Limb

На весь комплекс работ, учитывая брифинги, разработку эскизов и набросков, адаптацию фирменного стиля на различных элементах коммуникации (бейджах, роллапах, соцсетях и др.), ушло порядка трех месяцев. За это время дизайнеры студии подготовили десяток вариантов нового логотипа.

— Сперва мы планировали отразить в эскизах миссию компании о содействии предпринимательству через идею о связях и коммуникациях, которые пронизывают все проекты «Про бизнес». А затем, после нескольких итераций производства эскизов и обсуждений, родилась идея использовать текущий слоган компании — «Заряжаем предпринимательством». В качестве основного и стилеобразующего элемента был выбран образ молнии. Его мы отобразили в самом логотипе, вписав образ в букву «З». Прописной шрифт отражает новый этап в развитии и взросление компании.

Главные характеристики, которыми должен обладать хороший новый логотип компании — это преемственность (если не происходили кардинальные изменения), узнаваемость и отражение основной идеи. Как правило, логотип стоит обновлять каждые 5 лет.

Разумеется, когда у компании появляется новый визуал, возникает резонный вопрос: а как быстро он приживется?

— Зависит от того, как часто аудитория будет его видеть, но в среднем — 1−3 месяца. У «Про бизнес» ситуация немного другая. Финальное решение о выборе логотипа принимает Виталий, который также является лицом, формирующим стратегию, образ и внутреннюю культуру компании. Поэтому, когда новая визуальная составляющая совпадает с видением такого человека, «приживание» происходит довольно быстро.

Читайте также