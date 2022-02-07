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ГАИ Минска во время спецмероприятий "Фильтр" выявила более 70 нарушений ПДД

07.02.2022 13:25 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники минской ГАИ в ходе комплексных профилактических мероприятий "Фильтр" выявили более 70 нарушений, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Для обеспечения безопасности дорожного движения инспекторы ДПС накануне провели рейды, направленные на выявление грубых нарушений ПДД. В результате контроля сотрудники дорожной милиции за три часа выявили 73 нарушения ПДД.

"Среди правонарушителей двое управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 20 находились за рулем, не имея права управления. Кроме того, 13 автомобилистов не были пристегнуты ремнем безопасности, у 16 отсутствовал техосмотр", - рассказали в ГАИ.

Рейдовые мероприятия будут продолжены.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Среди правонарушителей двое управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 20 находились за рулем, не имея права управления. Кроме того, 13...
 
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