Источник материала: БелТА

7 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста, чтобы избежать ответственности за прогул, внес изменения в листок нетрудоспособности, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анна Мацкевич.

Сотрудники милиции изъяли вызвавший подозрения документ и направили в Брестский межрайонный отдел ГКСЭ для проведения судебной технической экспертизы. Согласно выводам эксперта, в первоначальное содержание записей, расположенных в строках "дата выдачи", "дата начала случая" и в графе "С какого числа (число, месяц, год)" первоначальная цифра 7 была изменена на 6. Таким образом, мужчина "открыл больничный" на день раньше того, когда обратился в поликлинику.

Московский РОВД Бреста проводит по факту проверку.

В 2021 году в Брестском межрайонном отделе Государственного комитета судебных экспертиз выполнено более 140 судебных технических экспертиз документов. Чаще всего объектами исследований становились денежные билеты, оттиски печатей и штампов, а также бланки документов.-0-