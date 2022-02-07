Курсы валют на 7 февраля 2022: доллар и евро подешевели

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились падением на 0.0122 рубля до 2.5682,
что составило 0.47%.
Всего за месяц доллар ослаб на 0.0328 рублей.
Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к
рублю на 0.0207 (0.7%), на 7 февраля 2022 курс составил 2.9356. По итогам месяца
евро уменьшился на 0.0028 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ослаблением на 0.0008 рублей (0.02%). За месяц средневзвешенный курс
рубля увеличился всего на 0.0073 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
65 583 000
29 740 200
21 349 800
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.53 – 2.57 рублей, курс продажи доллара 2.57 – 2.625.
Евро можно было продать в диапазоне 2.85 – 2.93 рублей, купить – 2.94 – 2.998.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=75.9 (стоимость 1 доллара равна 75.9 российских рублей),