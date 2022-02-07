Источник материала: Myfin

Курсы валют на 7 февраля 2022: доллар и евро подешевели" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/02/1644229982031631.jpg">

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0122 рубля до 2.5682, что составило 0.47%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0328 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0207 (0.7%), на 7 февраля 2022 курс составил 2.9356. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0028 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0008 рублей (0.02%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.0073 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 65 583 000 29 740 200 21 349 800

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.53 – 2.57 рублей, курс продажи доллара 2.57 – 2.625. Евро можно было продать в диапазоне 2.85 – 2.93 рублей, купить – 2.94 – 2.998.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =75.9 (стоимость 1 доллара равна 75.9 российских рублей),

=75.9 (стоимость 1 доллара равна 75.9 российских рублей), EUR/USD =1.145 (1 евро стоит 1.145 доллар),

=1.145 (1 евро стоит 1.145 доллар), EUR/RUB =86.85 (86.85 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.