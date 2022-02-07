В Климовичском районе бесправница с тремя детьми съехала в реку: владельца машины будут судить

Источник материала: БелТА

7 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Климовичском районе женщина, не имевшая навыков вождения и водительского удостоверения, совершила ДТП на автомобиле мужа. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации регионального ведомства.

Прокуратура Могилевской области направила в суд Климовичского района уголовное дело в отношении 32-летнего супруга женщины: ему инкриминирован незаконный допуск к управлению транспортным средством, повлекший по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Ранее приговором суда Климовичского района супруга обвиняемого признана виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. По ч.2 ст.317 УК ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

Согласно материалам дела обвиняемый в июле 2021 года передал не имеющей права управления супруге транспортное средство Volkswagen Passat. Отсутствие у женщины навыков вождения привело к негативным последствиям: автомобиль съехал в реку и опрокинулся на крышу. Водитель и пассажиры оказались под водой. Находившиеся там несовершеннолетние 2010, 2015 и 2019 годов рождения не были пристегнуты ремнями безопасности и не находились в специальных удерживающих сидениях. Одному из детей причинены тяжкие телесные повреждения.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.318 УК.

Избранную ранее в отношении мужчины меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.-0-